Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»

Член Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что УЕФА должен наказать защитника ПАОКа Евгения Хачериди.

После вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Спартака» украинец показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.

«Уверен, просто так это не пройдeт. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными.

Считаю, московский клуб чeтко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», – сказал Свищев.

Ранее член РФС по этике Андрей Созин назвал поступок экс-футболиста киевского «Динамо» ненормальным.

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов написал, что жест Хачериди – провокация, а внимание на нее обращают «недалекие люди».