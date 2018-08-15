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    Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»

    Член Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что УЕФА должен наказать защитника ПАОКа Евгения Хачериди.

    После вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Спартака» украинец показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.

    «Уверен, просто так это не пройдeт. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными.

    Считаю, московский клуб чeтко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», – сказал Свищев.

    Ранее член РФС по этике Андрей Созин назвал поступок экс-футболиста киевского «Динамо» ненормальным.

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов написал, что жест Хачериди – провокация, а внимание на нее обращают «недалекие люди».

    Источник: RT

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    15.08.2018 15:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +361

      sergan113 15 августа 2018, 19:44

      Тут перед матчем один крендель из Совета Федераций призывал не отвечать на хамство греков, а другой из Думы призывает наказать. Вы там власть между собой договоритесь, а то как в басне Крылова " Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет..."

      1
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 15 августа 2018, 19:12

      Меньше обращайте на подобные вещи внимания!
      А о том что спартак уважаемая команда не только в России, но и в мире...посмешил)))

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 августа 2018, 17:41

      Он же не российский на попе показал,украинский пусть показывает где угодно,не холодно от этого.

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 15 августа 2018, 17:23

      Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»......
      Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»

      2
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      Рейтинг: +222

      Леший88 15 августа 2018, 16:37

      ну показал и показал... и что? Дофига у нас "оскорбленных" да обиженных в стране каждый день появляются. То чувства верующих оскорбляются, то еще что... И главное жаждут эти "оскорбившиеся" всех в кутузку упечь. Честное слово, как совковские бабки - шизофренички у подъездов

      4
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      Рейтинг: +1364

      МВС 15 августа 2018, 16:33

      Удел политика-сеять вражду.зачастую,всеми возможными способами.

      5
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 августа 2018, 16:31

      Судя по внешности такие как Вида, Хочериди и прочее достойные и далёкие люди, ну а уж какие они профессионалы всем известно - играют в ГРАНДАХ. Короче, уроды!

      0
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:56

      Член Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что игрок и клуб должны быть оштрафованы, а великий и ужасный спам признан победителем.
      Мой комментарий - свищ бы на заднем месте вылечил, а то в думском кресле не сидится, так и скачет, так и скачет.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 15 августа 2018, 15:44

      Абсолютно согласен с Андроновым, да это безусловно провокация и её нельзя сравнивать с тем ,что сделал Вида, разница здесь в том , что Вида поддержал Украину не на поле , а фактически в частной жизни ,а Хачариди это сделал прямо на поле , если бы он просто сыграл бы в таких щитках к нему не было бы вопросов. Но я так же согласен с тем ,что обращать на это большое внимание это мягко говоря не очень умно , потому , что провокация будет удачной только если на неё обращать внимание . Это УЕФА пусть думает наказывать или нет Хачериди , а если наказывать то как , а что касается самого Хачериди у него всегда была слава не очень умного человека , такой "украинский Дзюба".

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 15 августа 2018, 15:44

      очередная м ра зь из украины

      2
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