Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»

Тут перед матчем один крендель из Совета Федераций призывал не отвечать на хамство греков, а другой из Думы призывает наказать. Вы там власть между собой договоритесь, а то как в басне Крылова " Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет..."
Член Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что УЕФА должен наказать защитника ПАОКа Евгения Хачериди.
После вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Спартака» украинец показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.
«Уверен, просто так это не пройдeт. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными.
Считаю, московский клуб чeтко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», – сказал Свищев.
Ранее член РФС по этике Андрей Созин назвал поступок экс-футболиста киевского «Динамо» ненормальным.
Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов написал, что жест Хачериди – провокация, а внимание на нее обращают «недалекие люди».