Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»

Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»

15 августа 2018, 15:13
21

Член Госдумы Дмитрий Свищев сказал, что УЕФА должен наказать защитника ПАОКа Евгения Хачериди.

После вчерашнего матча Лиги чемпионов против «Спартака» украинец показал трибунам «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.

«Уверен, просто так это не пройдeт. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными.

Считаю, московский клуб чeтко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», – сказал Свищев.

Ранее член РФС по этике Андрей Созин назвал поступок экс-футболиста киевского «Динамо» ненормальным.

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов написал, что жест Хачериди – провокация, а внимание на нее обращают «недалекие люди».

Источник: RT
Лига чемпионов Спартак ПАОК Хачериди Евгений
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Parker8
1534335717
Боже мой, это уже какая то Украинофобия, и именно ФОБИЯ, он что их выше головы поднял, или в камеру засунул? Может пусть сразу запретят синий и желтый цвет? Или других проблем вообще нет? Нас депутаты за дебилов держат, вводят Анти-Российские реформы, а тут бл**ь они щитки Хачериди обсуждают.
Ответить
kykyi
1534336414
Зае....бал этот жирик. вопрос ему на засыпку: Что бы он говорил, если бы сб. Украины приехала на ЧМ и флаг Украины, как минимум 3 раза вынесли бы на поле стадиона? Ответ, засунул бы свой язык в с свою же ж о п у!
Ответить
RdAMR10
1534336780
Бл..... как же за..али эти ё...ные чиновники, показал цвета флага своей страны, родины. Всё теперь расстрелять его штоли?!?!?!?! Раздувают они тут понимаешь ли... политики наших стран как две старые сестры, вечно чуть что ни так орут друг на друга... а простой народ страдает...
Ответить
swot1205
1534337086
очередная м ра зь из украины
Ответить
hevbn 28
1534337093
Абсолютно согласен с Андроновым, да это безусловно провокация и её нельзя сравнивать с тем ,что сделал Вида, разница здесь в том , что Вида поддержал Украину не на поле , а фактически в частной жизни ,а Хачариди это сделал прямо на поле , если бы он просто сыграл бы в таких щитках к нему не было бы вопросов. Но я так же согласен с тем ,что обращать на это большое внимание это мягко говоря не очень умно , потому , что провокация будет удачной только если на неё обращать внимание . Это УЕФА пусть думает наказывать или нет Хачериди , а если наказывать то как , а что касается самого Хачериди у него всегда была слава не очень умного человека , такой "украинский Дзюба".
Ответить
Yev
1534339904
Судя по внешности такие как Вида, Хочериди и прочее достойные и далёкие люди, ну а уж какие они профессионалы всем известно - играют в ГРАНДАХ. Короче, уроды!
Ответить
МВС
1534340023
Удел политика-сеять вражду.зачастую,всеми возможными способами.
Ответить
Леший88
1534340243
ну показал и показал... и что? Дофига у нас "оскорбленных" да обиженных в стране каждый день появляются. То чувства верующих оскорбляются, то еще что... И главное жаждут эти "оскорбившиеся" всех в кутузку упечь. Честное слово, как совковские бабки - шизофренички у подъездов
Ответить
САДЫЧОК
1534342987
Депутат Госдумы – о жесте украинца Хачериди: «Игрок и клуб должны быть оштрафованы»...... Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»
Ответить
sergan113
1534351493
Тут перед матчем один крендель из Совета Федераций призывал не отвечать на хамство греков, а другой из Думы призывает наказать. Вы там власть между собой договоритесь, а то как в басне Крылова " Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет..."
Ответить
Главные новости
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
Вчера, 22:53
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
Все новости
Все новости
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+