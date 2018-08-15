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  • Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»

Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»

15 августа 2018, 14:31
12

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением об эпизоде с участием Евгения Хачериди после матча Лиги чемпионов «Спартак»ПАОК (0:0; 2:3; третий тур квалификации).

Защитник сборной Украины показал зрителям «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.

«Мое мнение: все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.

Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал», – написал Андронов в твиттере.

Напомним, в июне хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири вышел на матч с командой Сербии в бутсах с флагом Косово.

Источник: Twitter
Лига чемпионов Спартак ПАОК Хачериди Евгений
Комментарии (12)
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alp
1534332779
хохлы полны комплексов..... не удивлюсь, если и трусы у него были в цвет украинского флага
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FanatSerj
1534333791
"просто недалекие, неумные и несерьезные люди. Клоуны." Автор новости на бомбардире ради просмотров даже себя не пожалел )))
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Михаил Шевченко
1534334150
а что такого в том что человек показал цвета своего флага,на трибунах были триколоры - это что тоже провокация?
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Nickey76
1534334709
что за бред) может, украинцам теперь и форму своей сборной не надевать? там же желто-синие цвета, это же провокация! а если наш игрок, гоняющий в Англии, опустит гетру и там обнаружится флаг России - это тоже провокация? вы че-то поехали совсем уже со своими теориями "кругом враги, а мы одни", ребята Украина - респект
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Eddyson
1534335102
В таких случаях всегда на ум приходит Тарасов-Бузов почему-то. Среди футболистов немного парней, обремененных интеллектом, пора бы уж привыкнуть к этому.
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paracetamol
1534336789
Недалекие люди тоже хотят заработать. Кушать хочется всем, а икорку и креветок с лягушками, тем более.
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Garrincha58
1534337589
да насрать на его щитки и пусть их засунет себе под гетры и любуется
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Жёлто-синий
1534347001
Думаю бенфика их взгреет)
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