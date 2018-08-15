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    Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»

    Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением об эпизоде с участием Евгения Хачериди после матча Лиги чемпионов «Спартак»ПАОК (0:0; 2:3; третий тур квалификации).

    Защитник сборной Украины показал зрителям «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.

    «Мое мнение: все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.

    Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал», – написал Андронов в твиттере.

    Напомним, в июне хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири вышел на матч с командой Сербии в бутсах с флагом Косово.

    Источник: Twitter

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    15.08.2018 14:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 15 августа 2018, 18:30

      Думаю бенфика их взгреет)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 15:53

      да насрать на его щитки и пусть их засунет себе под гетры и любуется

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:39

      Недалекие люди тоже хотят заработать. Кушать хочется всем, а икорку и креветок с лягушками, тем более.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 августа 2018, 15:11

      В таких случаях всегда на ум приходит Тарасов-Бузов почему-то. Среди футболистов немного парней, обремененных интеллектом, пора бы уж привыкнуть к этому.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +59

      Nickey76 15 августа 2018, 15:05

      что за бред)
      может, украинцам теперь и форму своей сборной не надевать?
      там же желто-синие цвета, это же провокация!
      а если наш игрок, гоняющий в Англии, опустит гетру и там обнаружится флаг России - это тоже провокация?
      вы че-то поехали совсем уже со своими теориями "кругом враги, а мы одни", ребята
      Украина - респект

      2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 августа 2018, 14:55

      а что такого в том что человек показал цвета своего флага,на трибунах были триколоры - это что тоже провокация?

      4
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 августа 2018, 14:49

      "просто недалекие, неумные и несерьезные люди. Клоуны."

      Автор новости на бомбардире ради просмотров даже себя не пожалел )))

      2
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      Рейтинг: +11241

      alp 15 августа 2018, 14:32

      хохлы полны комплексов..... не удивлюсь, если и трусы у него были в цвет украинского флага

      4
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 > alp 15 августа 2018, 15:06

      по-моему, тут у кого-то другого комплекс
      комплекс постоянного зрителя Первого Канала и России1

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > alp 15 августа 2018, 15:55

      трусы нельзя такие носить, а то вдруг пронесет конфуз случится потом скажут насрал на свою страну

      4
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      Рейтинг: +11241

      alp > Nickey76 15 августа 2018, 17:16

      а так же униана и эспрессо )))) парень, эти соседушки все с Россией соревнуются - то у них ракеты круче то бтр быстрее ))) Россия вот только про эти соревнования даже не догадывается

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      Рейтинг: +59

      Nickey76 > alp 16 августа 2018, 01:58

      но кто-то же должен быть умнее и выше)

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