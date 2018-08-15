Андронов: «Щитки Хачериди с флагом Украины – глупая провокация. Внимание на это обращают недалекие люди»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов поделился мнением об эпизоде с участием Евгения Хачериди после матча Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК (0:0; 2:3; третий тур квалификации).

Защитник сборной Украины показал зрителям «Открытие Арены» щитки с флагом своей страны.

«Мое мнение: все, кто пишет и обращает внимание на щитки Хачериди, – просто недалекие неумные и несерьезные люди. Клоуны. Так и с бутсами Шакири было.

Что не отменяет довольно глупой и недальновидной провокации – Шакири в них просто играл, а Хачериди специально показал», – написал Андронов в твиттере.

Напомним, в июне хавбек сборной Швейцарии Джердан Шакири вышел на матч с командой Сербии в бутсах с флагом Косово.