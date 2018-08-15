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    «Барселона» опровергла интерес к Погба

    Спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда прокомментировал действия клуба на трансферном рынке.

    «Несмотря на то, что Погба отличный игрок, я не думаю, что мы его подпишем.

    Рафинья? Он подходит стилю нашей команды. Думаю, он останется. Он провел отличный отрезок в «Интере», – сказал функционер.

    Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил манчестерскому 50 миллионов евро за Погба. Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Франции в 90 миллионов.

    30 июня Рафинья вернулся в «Барселону» после полугодовой аренды в миланском клубе.

    Источник: Football Espana

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    15.08.2018 14:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 16:06

      чемпиона мира за 50? тогда за Месси только 30

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      ...
      Рейтинг: +63

      barca9651 > Garrincha58 15 августа 2018, 17:04

      и чё с того, что он чемпион мира? просто другие игроки тащили
      Погба уже давно дохлый, и не стоит даже 30 лямов

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