«Барселона» опровергла интерес к Погба

Спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда прокомментировал действия клуба на трансферном рынке.

«Несмотря на то, что Погба отличный игрок, я не думаю, что мы его подпишем.

Рафинья? Он подходит стилю нашей команды. Думаю, он останется. Он провел отличный отрезок в «Интере», – сказал функционер.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил манчестерскому 50 миллионов евро за Погба. Transfermarkt оценивает чемпиона мира в составе сборной Франции в 90 миллионов.

30 июня Рафинья вернулся в «Барселону» после полугодовой аренды в миланском клубе.