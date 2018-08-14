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    Фанаты киевского «Динамо»: «Хулиганы «Славии» мутили против нас. Их движение вовсе не дружественно нам»

    Фанаты киевского «Динамо» из группировки WBC готовятся к столкновению с болельщиками пражской «Славии» во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    «На матче в Праге фанаты «Славии» заряжали оскорбительные заряды в сторону нашего клуба, позже эти заряды подхватила кузьма на соседних с гостевым секторах. Кроме того, хулиганы «Славии» мутили против нас перед матчем, хотя и не очень удачно.

    Поэтому для желающих обменяться стикерами или розами с фанатами гостей (вдруг такие найдутся) сообщаем, что движение «Славии» вовсе не дружественно для нас. Имейте это в виду», – говорится в сообщении WBC.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Славия» состоится сегодня, 14 августа, в Киеве. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Facebook.com

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    14.08.2018 10:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 августа 2018, 20:12

      сало оно и есть сало у них в головах Скоро этих нищебродов дикарей везде кому не лень дубасить будут

      2
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      Рейтинг: +57

      Ailend > Полная Канистра 15 августа 2018, 02:04

      Хоть бы что то нормальное сказал, а то сало сало.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 14 августа 2018, 15:33

      Че то хохлиный Diter притих... Где его дегенеративные высказывания))) Эээ чухан, ты где? Твой выход))))

      2
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 14 августа 2018, 13:43

      У укропов все меньше друзей и все больше врагов зато "славы" хоть отбавляй!

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 августа 2018, 11:23

      ОФ есть ОФ!)
      Киевляне конечно не ТОП,но визави в плане ОФ достойный.
      Чем не повод сойтись то?)
      Причем здесь хохол,не хохол?Достаточно вспомнить выезды коней или мяса,насколько я помню,им каравай чехи тоже не выносили!

      Зы:В Киеве чехам приплывет,зря они на рожон)

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 14 августа 2018, 10:47

      Теперь хохлам и чехи дорогу перешли, видите ли. В себе причины своих проблем они никогда искать не станут. У них идеология государственная новая теперь: всеми обиженные, униженные и оскорбленные. На мой взгляд, такой подход - удел слабых. Ещё в басне Крылова написано, что в первую очередь нужно на свои поступки взор обратить. Но Украина от русской культуры уходит, так что откуда им эти басни взять?
      А чехи в основном вполне нормальные ребята. Сколько раз ездил, не могу сказать ничего плохого. Встречались фанаты и Спарты, и Славии. Адекватные парни. Свои дураки конечно везде есть.
      Главное - с ними про 68 не особо заговаривать. Зная нынешнюю Украину, их гордящиеся непонятно чем болельщики вполне могли что-то подобное выкинуть.

      13
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 14 августа 2018, 10:33

      Против вас хохлов все мутят,с хохлами жить по волчьи выть...

      17
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > sssrspartak 14 августа 2018, 11:52

      Там вообще сборище пиндосни,со всего мира...

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