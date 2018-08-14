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  • Фанаты киевского «Динамо»: «Хулиганы «Славии» мутили против нас. Их движение вовсе не дружественно нам»

Фанаты киевского «Динамо»: «Хулиганы «Славии» мутили против нас. Их движение вовсе не дружественно нам»

14 августа 2018, 10:29
13

Фанаты киевского «Динамо» из группировки WBC готовятся к столкновению с болельщиками пражской «Славии» во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«На матче в Праге фанаты «Славии» заряжали оскорбительные заряды в сторону нашего клуба, позже эти заряды подхватила кузьма на соседних с гостевым секторах. Кроме того, хулиганы «Славии» мутили против нас перед матчем, хотя и не очень удачно.

Поэтому для желающих обменяться стикерами или розами с фанатами гостей (вдруг такие найдутся) сообщаем, что движение «Славии» вовсе не дружественно для нас. Имейте это в виду», – говорится в сообщении WBC.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Славия» состоится сегодня, 14 августа, в Киеве. Первая игра завершилась со счетом 1:1.

Источник: Facebook.com
Лига чемпионов Динамо К Славия
Комментарии (13)
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KOLBIS
1534232039
Против вас хохлов все мутят,с хохлами жить по волчьи выть...
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Viper for CSKA
1534232866
Теперь хохлам и чехи дорогу перешли, видите ли. В себе причины своих проблем они никогда искать не станут. У них идеология государственная новая теперь: всеми обиженные, униженные и оскорбленные. На мой взгляд, такой подход - удел слабых. Ещё в басне Крылова написано, что в первую очередь нужно на свои поступки взор обратить. Но Украина от русской культуры уходит, так что откуда им эти басни взять? А чехи в основном вполне нормальные ребята. Сколько раз ездил, не могу сказать ничего плохого. Встречались фанаты и Спарты, и Славии. Адекватные парни. Свои дураки конечно везде есть. Главное - с ними про 68 не особо заговаривать. Зная нынешнюю Украину, их гордящиеся непонятно чем болельщики вполне могли что-то подобное выкинуть.
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Pourport
1534235003
ОФ есть ОФ!) Киевляне конечно не ТОП,но визави в плане ОФ достойный. Чем не повод сойтись то?) Причем здесь хохол,не хохол?Достаточно вспомнить выезды коней или мяса,насколько я помню,им каравай чехи тоже не выносили! Зы:В Киеве чехам приплывет,зря они на рожон)
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kazak161
1534243430
У укропов все меньше друзей и все больше врагов зато "славы" хоть отбавляй!
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Krd123
1534249984
Че то хохлиный Diter притих... Где его дегенеративные высказывания))) Эээ чухан, ты где? Твой выход))))
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Полная Канистра
1534266766
сало оно и есть сало у них в головах Скоро этих нищебродов дикарей везде кому не лень дубасить будут
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