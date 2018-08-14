Фанаты киевского «Динамо»: «Хулиганы «Славии» мутили против нас. Их движение вовсе не дружественно нам»

Фанаты киевского «Динамо» из группировки WBC готовятся к столкновению с болельщиками пражской «Славии» во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«На матче в Праге фанаты «Славии» заряжали оскорбительные заряды в сторону нашего клуба, позже эти заряды подхватила кузьма на соседних с гостевым секторах. Кроме того, хулиганы «Славии» мутили против нас перед матчем, хотя и не очень удачно.

Поэтому для желающих обменяться стикерами или розами с фанатами гостей (вдруг такие найдутся) сообщаем, что движение «Славии» вовсе не дружественно для нас. Имейте это в виду», – говорится в сообщении WBC.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Славия» состоится сегодня, 14 августа, в Киеве. Первая игра завершилась со счетом 1:1.