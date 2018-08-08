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Славия - Динамо

07.08.2018, Вторник, 20:30 мск Прага, стадион Синобо Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Славия - Динамо
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    Рейтинг: +1994

    Pourport 7 августа 2018, 22:24

    Видел гол Киева:
    2 мяча на поле,офсайд и засчитанный!Полный провал.

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