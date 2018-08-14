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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Славия
Динамо К - Славия: обзор матча 14 августа 2018
Динамо К
14.08.2018, вторник, 19:30
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Славия
11'
Б. Вербич
74'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Славия
90'
+4
Желтая карточка
М. Фрыдрых
89'
Желтая карточка
В. Цоуфал
86'
Желтая карточка
Я. Боржил
ГОЛ! 2:0!
А. Беседин
Пас отдал
В. Цыганков
74'
45'
+1
Желтая карточка
М. Стох
39'
Желтая карточка
П. Коварж
38'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
ГОЛ! 1:0!
Б. Вербич
Пас отдал
В. Цыганков
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Славия
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо К
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
3-3-3-1
71
Бойко
6
Бурда
4
Кадар
94
Кедзиора
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Пиварич
7
Вербич
19
Гармаш
11
Цыганков
41
Беседин
4-1-3-1
34
Цоуфал
15
Дели
32
Нгаду-Нгаджуй
26
Боржил
28
Соучек
17
Стох
25
Гушбауэр
17
Жмрхаль
49
Сикора
Остались в запасе
Динамо К
Славия
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Динамо К - Славия
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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