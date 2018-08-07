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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - Динамо К
Славия - Динамо К: обзор матча 07 августа 2018
Славия
07.08.2018, вторник, 20:30
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Динамо К
90+4'
Й. Гушбауэр (П)
82'
Б. Вербич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Динамо К
90'
+5
Желтая карточка
Т. Кедзиора
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Гушбауэр
90'
+4
Желтая карточка
В. Цоуфал
89'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
86'
82'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вербич
Пас отдал
С. Сидорчук
65'
Желтая карточка
В. Буяльский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
22
Александру Балутэ
ЦП
Динамо К
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
4-1-3-1-1
26
Боржил
15
Дели
32
Нгаду-Нгаджуй
34
Цоуфал
28
Соучек
17
Жмрхаль
25
Гушбауэр
17
Стох
49
Сикора
7
Шкода
3-3-3-1
71
Бойко
94
Кедзиора
6
Бурда
4
Кадар
29
Буяльский
8
Сидорчук
6
Морозюк
11
Цыганков
19
Гармаш
7
Вербич
41
Беседин
Остались в запасе
Славия
Динамо К
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
22
Александру Балутэ
ЦП
Остались в запасе
19
Владимир Шепелев
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Славия - Динамо К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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