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    Бакайоко прилетел в Италию. Он близок к переходу в «Милан»

    Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко находится в Италии, игрока сфотографировали в отеле Westin Palace в Милане.

    Бакайоко близок к уходу из «Челси». Ранее сообщалось, что «Милан» арендует полузащитника на один сезон с правом выкупа за 30-35 миллионов евро.

    Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.

    Источник: Twitter

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    12.08.2018 21:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 августа 2018, 16:28

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 22:14

      " Милан" прилично пополняется в это ТО. Посмотрим как парни вольются в игру новой команды.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Рубик Докоян 13 августа 2018, 10:11

      с трансферами вроде и вправду порядок но еще бы и закулисные все проблемы решить для Милана чтобы спокойно строить новую команду и возрождать былое величие.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > OfaZavr 13 августа 2018, 10:42

      В Италии с этим всегда были проблемы. Но сейчас новые вновь хозяева, Берлускони опять в большой политике, авось всё наладится...

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