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Бакайоко прилетел в Италию. Он близок к переходу в «Милан»

12 августа 2018, 21:57
4

Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко находится в Италии, игрока сфотографировали в отеле Westin Palace в Милане.

Бакайоко близок к уходу из «Челси». Ранее сообщалось, что «Милан» арендует полузащитника на один сезон с правом выкупа за 30-35 миллионов евро.

Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Челси Милан Бакайоко Тьему
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1534101265
" Милан" прилично пополняется в это ТО. Посмотрим как парни вольются в игру новой команды.
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Аристократ Олжик
1534166892
Удачи!
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