Бакайоко прилетел в Италию. Он близок к переходу в «Милан»

Удачи!
Полузащитник «Челси» Тьему Бакайоко находится в Италии, игрока сфотографировали в отеле Westin Palace в Милане.
Бакайоко близок к уходу из «Челси». Ранее сообщалось, что «Милан» арендует полузащитника на один сезон с правом выкупа за 30-35 миллионов евро.
Французский хавбек перешел в «Челси» летом 2017 года из «Монако» за 40 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Бакайоко сыграл в 43 матчах во всех турнирах, в них он забил три мяча и отдал три голевые передачи.
#Bakayoko è arrivato al Westin Palace di Milano insieme al fratello-agente (in foto)— MilanNews.it (@MilanNewsit) 12 августа 2018 г.
[Dall'inviato @AntoVitiello] pic.twitter.com/AEIKpU00Jl