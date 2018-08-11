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    Бикфалви: «Из-за голов на последних минутах «Урал» потерял уже восемь очков»

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви после матча третьего тура РПЛ против «Динамо» (1:1) посетовал на пропускаемые командой голы на последних минутах. Победу над москвичами уральцы упустили в заключительной десятиминутке.

    «Конечно, мы не заслужили лишь ничью, ведь третью игру подряд пропускаем в концовке. Мы уже потеряли восемь очков. В следующей игре будем исправлять ситуацию.

    Мой гол? Было нелегко, но это игровой эпизод. Мне нужно было принять мяч, развернуться, защитить его от соперника и пробить по воротам. За это нам и платят деньги», – сказал игрок.

    «Урал» идет в зоне прямого вылета.

    Источник: ФК «Урал»

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    11.08.2018 00:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 11 августа 2018, 05:34

      Ну вообще то вы должны были проиграть, если бы Черных не в штангу попал.

      1
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 11 августа 2018, 04:55

      Конечно к концу игры коэффициент подрастает на оппонента. куй железо пока горячо, только вот болелам ***.

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 августа 2018, 01:12

      голешник вандерфульный получился)

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