Бикфалви: «Из-за голов на последних минутах «Урал» потерял уже восемь очков»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви после матча третьего тура РПЛ против «Динамо» (1:1) посетовал на пропускаемые командой голы на последних минутах. Победу над москвичами уральцы упустили в заключительной десятиминутке.

«Конечно, мы не заслужили лишь ничью, ведь третью игру подряд пропускаем в концовке. Мы уже потеряли восемь очков. В следующей игре будем исправлять ситуацию.

Мой гол? Было нелегко, но это игровой эпизод. Мне нужно было принять мяч, развернуться, защитить его от соперника и пробить по воротам. За это нам и платят деньги», – сказал игрок.

«Урал» идет в зоне прямого вылета.