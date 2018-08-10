Сборная Украины отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии. Команда будет жить в двух разных гостиницах

Сборная Украины начнет подготовку к матчам в турнире Лиги наций против команд Чехии и Словакии 2 сентября, сообщает «Команда №1».

Команда в полном составе вылетит в Чехию 5 сентября. Организаторы в городе Злин предлагали украинцам поселиться в один большой отель под названием «Москва». Представители сборной Украины отказались от такого шага по политическим соображениям. По этой причине в Злине команда будет жить в двух разных отелях.

Сам матч пройдет в 30 километрах от Злина в городке Угерске-Градиште.