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  • Сборная Украины отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии. Команда будет жить в двух разных гостиницах

Сборная Украины отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии. Команда будет жить в двух разных гостиницах

10 августа 2018, 11:32
52

Сборная Украины начнет подготовку к матчам в турнире Лиги наций против команд Чехии и Словакии 2 сентября, сообщает «Команда №1».

Команда в полном составе вылетит в Чехию 5 сентября. Организаторы в городе Злин предлагали украинцам поселиться в один большой отель под названием «Москва». Представители сборной Украины отказались от такого шага по политическим соображениям. По этой причине в Злине команда будет жить в двух разных отелях.

Сам матч пройдет в 30 километрах от Злина в городке Угерске-Градиште.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-лига Украина Чехия
Комментарии (52)
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KOLBIS
1533890172
Кушать блины и пить компот...Деблоиды...**** жалко там не одна эта гостиница"Москва",а то бы на скамейках ночевали наверное...
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KOLBIS
1533890308
Уважаемый бомбардир слово С*У*К*А очень даже литературное слово используемые русскими классиками,например Достоевским и Тургеневым...и еще оно обозначает женскую особь породы собачьих...это так,для тех кто в бронепоезде...
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absent32
1533892069
а улицы Комсомольская, Коммунистическая, Советская и тому подобные они объезжают другими путями, дворами, лесами, канализационными туннелями.
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val-berezko
1533894416
Баран когда смотрит на новые ворота все понимают что это баран.Но человек должен оставться человеком.Видимо у хохлов совсем мозги фашисты выбили.
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TAGANROG 161
1533895034
Пускай как бомжи на улице живут!!!
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Freyd
1533895165
Кастрюлеголовые опять отчебучили
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Caniggia
1533895227
Да уж, маразму нет предела! Совсем у хохлов крышу снесло на фоне ненависти к России. Они, дурачки, уже смешнее, чем чукчи)
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Retiremen_VMF
1533895560
Параноики руководители команды.
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KalterJax
1533896096
Мне вот интересно, а если бы все названия отелей в том городе, были связаны с Россией или СССР, они бы на улице бомжевали?
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Jdkwjx58
1533896770
Вот не пох где эта шайка сосать будет!
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