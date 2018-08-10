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    Сборная Украины отказалась заселяться в отель «Москва» в Чехии. Команда будет жить в двух разных гостиницах

    Сборная Украины начнет подготовку к матчам в турнире Лиги наций против команд Чехии и Словакии 2 сентября, сообщает «Команда №1».

    Команда в полном составе вылетит в Чехию 5 сентября. Организаторы в городе Злин предлагали украинцам поселиться в один большой отель под названием «Москва». Представители сборной Украины отказались от такого шага по политическим соображениям. По этой причине в Злине команда будет жить в двух разных отелях.

    Сам матч пройдет в 30 километрах от Злина в городке Угерске-Градиште.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 11:32
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 20 августа 2018, 08:58

      конченые дибильдоны!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +444

      gennadiy 18 августа 2018, 18:29

      Да упали они нам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Ailend 12 августа 2018, 14:22

      Логично. Типа сборная РФ заселилась бы в отель под названием Киев))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 августа 2018, 05:43

      ДЕБИЛЫ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 10 августа 2018, 18:41

      сказочные долбо*бы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 16:49

      Оставьте вы хохлов с их маразмом наедине! К чему публикация такой новости, какое она имеет отношение к спорту!!!???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 10 августа 2018, 16:22

      Чудаки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 августа 2018, 15:09

      Маразм крепчал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 10 августа 2018, 14:46

      Комедианты вновь пытаются доказать что они кретины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 10 августа 2018, 13:26

      Вот не пох где эта шайка сосать будет!

      7
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      Рейтинг: -3

      Stas83 > Jdkwjx58 10 августа 2018, 13:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну да, Зенит по ходу дела уже соснул)))

      -4
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