Буффон, Марсело, Модрич, Роналду и Месси – в числе претендентов на звание лучших в Лиге чемпионов-2017/18

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов-2017/18.

Победители будут определяться в четырех амплуа: голкипер, защитник, полузащитник и нападающий.

Среди общего числа номинантов – пять нынешних и один бывший (Криштиану Роналду) представитель «Реала». Из «Барселоны» – лишь нападающий Лионель Месси.

Вручение наград состоится 30 августа во время жеребьевки группового раунда турнира.

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