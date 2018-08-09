Буффон, Марсело, Модрич, Роналду и Месси – в числе претендентов на звание лучших в Лиге чемпионов-2017/18

ура!!! Лукошко!!!! наконец то и одного из моих любимых футболистов оценили по достоинству)))) первый раз кстати)
УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов-2017/18.
Победители будут определяться в четырех амплуа: голкипер, защитник, полузащитник и нападающий.
Среди общего числа номинантов – пять нынешних и один бывший (Криштиану Роналду) представитель «Реала». Из «Барселоны» – лишь нападающий Лионель Месси.
Вручение наград состоится 30 августа во время жеребьевки группового раунда турнира.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
twit text
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.
twit text
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 9 августа 2018 г.