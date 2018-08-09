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    Буффон, Марсело, Модрич, Роналду и Месси – в числе претендентов на звание лучших в Лиге чемпионов-2017/18

    УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов-2017/18.

    Победители будут определяться в четырех амплуа: голкипер, защитник, полузащитник и нападающий.

    Среди общего числа номинантов – пять нынешних и один бывший (Криштиану Роналду) представитель «Реала». Из «Барселоны» – лишь нападающий Лионель Месси.

    Вручение наград состоится 30 августа во время жеребьевки группового раунда турнира.

    Источник: УЕФА

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    09.08.2018 17:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 10 августа 2018, 13:56

      ура!!! Лукошко!!!! наконец то и одного из моих любимых футболистов оценили по достоинству)))) первый раз кстати)

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 9 августа 2018, 19:04

      И тут месси.) ну без обид, но делать ему тут нечего. При всем уважении к великому маленькому гению. 6 голов, передач понты, чего не фирмино? 10 голов, 8 передачи, финалист?

      4
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 9 августа 2018, 18:09

      1 Буффон. 2 Рамос. 3 Де Брейне. 4 Роналду.

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 августа 2018, 17:45

      Месси по блату? вроде не чего особо не сделал Салах даже забивал больше и в финал команда попала .....

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