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Буффон, Марсело, Модрич, Роналду и Месси – в числе претендентов на звание лучших в Лиге чемпионов-2017/18

9 августа 2018, 17:13
4

УЕФА опубликовал список претендентов на звание лучшего игрока Лиги чемпионов-2017/18.

Победители будут определяться в четырех амплуа: голкипер, защитник, полузащитник и нападающий.

Среди общего числа номинантов – пять нынешних и один бывший (Криштиану Роналду) представитель «Реала». Из «Барселоны» – лишь нападающий Лионель Месси.

Вручение наград состоится 30 августа во время жеребьевки группового раунда турнира.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Барселона Ливерпуль Манчестер Сити Рома Ювентус Рамос Серхио Марсело Месси Лионель Кроос Тони Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Модрич Лука Варан Рафаэль Де Брюйне Кевин Навас Кейлор Салах Мохамед Алиссон
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1533825902
Месси по блату? вроде не чего особо не сделал Салах даже забивал больше и в финал команда попала .....
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Mazai-NN
1533827365
1 Буффон. 2 Рамос. 3 Де Брейне. 4 Роналду.
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DeStar
1533830654
И тут месси.) ну без обид, но делать ему тут нечего. При всем уважении к великому маленькому гению. 6 голов, передач понты, чего не фирмино? 10 голов, 8 передачи, финалист?
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Мария Мария
1533898576
ура!!! Лукошко!!!! наконец то и одного из моих любимых футболистов оценили по достоинству)))) первый раз кстати)
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