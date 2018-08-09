Семин: «Локомотив» объявил о переходе Смолова? И что? Буду готов говорить о нем, когда увижу его на тренировке»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался от комментариев по поводу перехода в клуб из «Краснодара» нападающего Федора Смолова.
Специалист заявил, что будет готов обсудить форварда только после того, как он появится на тренировке команды
По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за 28-летнего россиянина около 9 миллионов евро, а сам футболист заключил четырехлетний контракт с зарплатой примерно 3 миллионов.
– Готов буду комментировать переход Смолова, когда он появится у меня на тренировке.
– Но клуб уже объявил о переходе.
– И что? Я буду готов говорить про него, когда увижу его на тренировке.
– Хотя бы скажите, знакомы ли вы с Федором?
– После первой тренировки все скажу.
– Ждете его на тренировке уже сегодня?
– Не знаю.
Источник: «Спорт-Экспресс»