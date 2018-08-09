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    Семин: «Локомотив» объявил о переходе Смолова? И что? Буду готов говорить о нем, когда увижу его на тренировке»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался от комментариев по поводу перехода в клуб из «Краснодара» нападающего Федора Смолова.

    Специалист заявил, что будет готов обсудить форварда только после того, как он появится на тренировке команды

    По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за 28-летнего россиянина около 9 миллионов евро, а сам футболист заключил четырехлетний контракт с зарплатой примерно 3 миллионов.

    – Готов буду комментировать переход Смолова, когда он появится у меня на тренировке.

    – Но клуб уже объявил о переходе.

    – И что? Я буду готов говорить про него, когда увижу его на тренировке.

    – Хотя бы скажите, знакомы ли вы с Федором?

    – После первой тренировки все скажу.

    – Ждете его на тренировке уже сегодня?

    – Не знаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2018 13:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 20:34

      Работы у Семина теперь прибавится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 августа 2018, 16:26

      ахах, федя на английском в твиттере распинается про новый клуб, а палыч говорит, что ваще не крусах чо там за смолов))

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 августа 2018, 16:14

      Палыч как будто только проснулся)

      0
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 августа 2018, 14:41

      Теперь начнутся разговоры про Смолова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 августа 2018, 14:18

      Видимо трансфер Смолова решался без Семина! А Семину он на х... не нужен! И пойдут опять разногласия с руководством! Что-то случится в Локо до конца месяца!

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