Семин: «Локомотив» объявил о переходе Смолова? И что? Буду готов говорить о нем, когда увижу его на тренировке»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отказался от комментариев по поводу перехода в клуб из «Краснодара» нападающего Федора Смолова.

Специалист заявил, что будет готов обсудить форварда только после того, как он появится на тренировке команды

По информации СМИ, «Локомотив» заплатил за 28-летнего россиянина около 9 миллионов евро, а сам футболист заключил четырехлетний контракт с зарплатой примерно 3 миллионов.

– Готов буду комментировать переход Смолова, когда он появится у меня на тренировке.

– Но клуб уже объявил о переходе.

– И что? Я буду готов говорить про него, когда увижу его на тренировке.

– Хотя бы скажите, знакомы ли вы с Федором?

– После первой тренировки все скажу.

– Ждете его на тренировке уже сегодня?

– Не знаю.