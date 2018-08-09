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    Смолов – футболист «Локомотива»

    «Локомотив» объявил о переходе из «Краснодара» нападающего Федора Смолова.

    О сроках контракта с 28-летним футболистом не сообщается.

    По информации СМИ, сумма сделки составит около 9 миллионов евро.

    Смолова спасет «Локомотив». Хорошо, что перешел

    «Локомотив» представил Смолова через Простоквашино

    Еще 5 важных причин, зачем Смолову «Локо»

    Источник: ФК «Локомотив»

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    09.08.2018 12:57
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    Комментарии124
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 9 августа 2018, 21:07

      Ну, Смолов - очень железнодорожная фамилия, так ведь же смолой пропитывают шпалыча, тьфу..., железнодорожные шпалы)

      5
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Бомбардиръ 9 августа 2018, 21:13

      Ну, Дроботенко из тебя не очень.

      3
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      Рейтинг: +2078

      upiter622 > Бомбардиръ 9 августа 2018, 21:15

      Респект!)))

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > gosproektikabinet 10 августа 2018, 05:15

      ты явно дэбил

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 9 августа 2018, 21:06

      будет смешно если станет вторым сычевым тот тоже в локо перешел с сгнил

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Гуус 9 августа 2018, 21:16

      Сычев в Локо играл и очень здорово. А сгнил, когда предпочел получать солидную зарплату и сидеть на банке уже перед пенсией. Далее ты прав, очень может быть, что Смолов также повиснет на финансовой ведомости бесполезным бревном.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Антибиотик 10 августа 2018, 05:16

      ну вам это в плюс,в любом раскладе для ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 9 августа 2018, 20:59

      Не надо в сборною

      0
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      Рейтинг: +452

      тёска 9 августа 2018, 20:59

      Все равно на днях посадят,хоть бабок сорвёт краснодар

      0
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      Рейтинг: +481

      sergey610 9 августа 2018, 20:40

      На год прав лишили, а в Краснодаре метрополитена нет. Легче будет передвигаться по городу.

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 августа 2018, 20:37

      Уехал он в Европу... ))))

      1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > ufos73 9 августа 2018, 20:48

      федька звезду поймал - ЧМ показал,кто чего стоит...Локо - большие оптимисты...

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > SPACE TRUCKIN 9 августа 2018, 20:53

      Ну для Локо это хороший трансфер, те то же любят загружать одного напа и давать ему свободу действий, но федя поставил крест на европе

      0
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 9 августа 2018, 20:26

      Спорный трансфер для Смолова имхо. С одной стороны пора бы уже и в Европу рвануть (понятно что после ЧМ спрос явно упал), но и в России он уже пересиживает сильно. Но с другой стороны понятно почему ушел, видимо Галицкий увидел что он идет на спад (пересидев в России) и решил его продать хоть за какие-то адекватные деньги.

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Jakson Soccer 9 августа 2018, 20:40

      Кому он нужен в Европе? Если бы захотели, то купили бы его ещё два года назад. Но никому такое чудо не нужно.

      4
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > sssrspartak 9 августа 2018, 21:19

      Ваш Промес хотя бы в России играет на высоком уровне. А нам досталось вот это...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 9 августа 2018, 20:21

      Жесть. Теперь буду болеть за молодежку Локомотива. Это не трансфер, а убийство адекватных болельщиков клуба.

      4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Антибиотик 9 августа 2018, 21:15

      Согласен ,но может из этого что то получится ?

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > XaXatyn 9 августа 2018, 21:20

      Свои десять голов он конечно забьёт, но это не перекроет всех его минусов.

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > gosproektikabinet 10 августа 2018, 05:17

      хахол?

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 9 августа 2018, 20:04

      Может Сёмин мозги вправит.

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      Рейтинг: +788

      dddolphin 9 августа 2018, 19:50

      Во как бомбит у пользователей))
      Даёшь тыщу комментариев!

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