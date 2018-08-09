Смолов – футболист «Локомотива»

Ну, Смолов - очень железнодорожная фамилия, так ведь же смолой пропитывают шпалыча, тьфу..., железнодорожные шпалы)
«Локомотив» объявил о переходе из «Краснодара» нападающего Федора Смолова.
О сроках контракта с 28-летним футболистом не сообщается.
По информации СМИ, сумма сделки составит около 9 миллионов евро.
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— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 9 августа 2018 г.
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