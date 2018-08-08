РФС оштрафовал Бердыева, Карпина и Гончаренко на 10 тысяч

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях клубам чемпионата России по итогам 2-го тура.

«По матчу «Динамо» — «Рубин»: болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Курбан Бердыев и Виталий Кафанов выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу «Локомотив» — «Спартак»: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, клубы оштрафованы на 10 тыс. каждый. Тренер «Локомотива» Батуренко выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу ЦСКА — «Ростов»: болельщики обоих клубов скандировали ненормативные выражения, клубы оштрафованы на 10 тыс. каждый. Гончаренко и Карпин выходили за пределы технической зоны, оба тренера оштрафованы на 10 тыс.

По матчу «Урал» — «Краснодар»: болельщики «Урала» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 10 тыс. На предматчевом совещании отсутствовал представитель «Краснодара» по работе с болельщиками, штраф 10 тыс.

По матчу «Ахмат» — «Енисей»: Ледяхов выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 20 тыс. рублей, так как это повторное нарушение. Что касается красной карточки Гасанова, то это «фол последней надежды», поэтому футболист пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

Третий тур РПЛ откроется 10 августа матчем «Урал» – «Динамо».