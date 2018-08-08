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РФС оштрафовал Бердыева, Карпина и Гончаренко на 10 тысяч

8 августа 2018, 16:38
11

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях клубам чемпионата России по итогам 2-го тура.

«По матчу «Динамо»«Рубин»: болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Курбан Бердыев и Виталий Кафанов выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу «Локомотив»«Спартак»: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, клубы оштрафованы на 10 тыс. каждый. Тренер «Локомотива» Батуренко выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тыс. рублей.

По матчу ЦСКА«Ростов»: болельщики обоих клубов скандировали ненормативные выражения, клубы оштрафованы на 10 тыс. каждый. Гончаренко и Карпин выходили за пределы технической зоны, оба тренера оштрафованы на 10 тыс.

По матчу «Урал»«Краснодар»: болельщики «Урала» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 10 тыс. На предматчевом совещании отсутствовал представитель «Краснодара» по работе с болельщиками, штраф 10 тыс.

По матчу «Ахмат»«Енисей»: Ледяхов выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 20 тыс. рублей, так как это повторное нарушение. Что касается красной карточки Гасанова, то это «фол последней надежды», поэтому футболист пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

Третий тур РПЛ откроется 10 августа матчем «Урал» – «Динамо».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин Локомотив Спартак Урал Краснодар ЦСКА Ростов Ахмат Енисей Батуренко Юрий Гасанов Шамиль Бердыев Курбан Гончаренко Виктор Ледяхов Игорь Карпин Валерий
Комментарии (11)
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1533739473
вы чё деблоиды думаете что весь сезон болелы будут сидеть молчать как куклы на витрине и что за глупость штрафовать тренеров за пару шагов их тех зоны когда они в пылу игры азарта и жестикуляции с игроками не видят где эта ваша гребаная черта под ногами. Хапуги вы одним словом
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OfaZavr
1533744188
хорошо заделались, напридумывали нарушения и прейскурант к ним вот и косят деньгу после каждого тура, а то что эти нарушения будут всегда они даже и не сомневаются.
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zigbert
1533746031
Вот таким способом РФС зарабатывает деньги.
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zico2205
1533747226
10 тыс. деревянных....Смешная цифра для топ-тренеров....Да они в ресторанах в разы побольше оставляют .....
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vladimir-7
1533755275
Тренеры переступили линию технической зоны и оштрафованы за это по 10 тыс. руб. каждый, а вот судьи грубо ошибаются и чудят всю игру и никакого штрафа им. КДК, штрафуй их и как следует.
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KARAT777
1533758329
смешно 10 тысяч рублей, откуда у них такие деньги они в евро получают
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vgarakh
1533798719
Валеру не трогайте! Иначе он вам вдует!
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Denis SPb
1533804847
Про 10 тыс - глупость...... А как определят пересечение? ВАР поставят??? Может тогда поручнями оградить эту зону??? Бред...
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