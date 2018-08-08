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    РФС оштрафовал Бердыева, Карпина и Гончаренко на 10 тысяч

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях клубам чемпионата России по итогам 2-го тура.

    «По матчу «Динамо»«Рубин»: болельщики «Динамо» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 20 тыс. рублей. Курбан Бердыев и Виталий Кафанов выходили за пределы технической зоны, каждый оштрафован на 10 тыс. рублей.

    По матчу «Локомотив»«Спартак»: болельщики обоих клубов скандировали нецензурные выражения, клубы оштрафованы на 10 тыс. каждый. Тренер «Локомотива» Батуренко выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 10 тыс. рублей.

    По матчу ЦСКА«Ростов»: болельщики обоих клубов скандировали ненормативные выражения, клубы оштрафованы на 10 тыс. каждый. Гончаренко и Карпин выходили за пределы технической зоны, оба тренера оштрафованы на 10 тыс.

    По матчу «Урал»«Краснодар»: болельщики «Урала» скандировали оскорбительные выражения, клуб оштрафован на 10 тыс. На предматчевом совещании отсутствовал представитель «Краснодара» по работе с болельщиками, штраф 10 тыс.

    По матчу «Ахмат»«Енисей»: Ледяхов выходил за пределы технической зоны, он оштрафован на 20 тыс. рублей, так как это повторное нарушение. Что касается красной карточки Гасанова, то это «фол последней надежды», поэтому футболист пропустит один матч», – сказал Григорьянц.

    Третий тур РПЛ откроется 10 августа матчем «Урал» – «Динамо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2018 16:38
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 9 августа 2018, 11:54

      Про 10 тыс - глупость...... А как определят пересечение? ВАР поставят???
      Может тогда поручнями оградить эту зону??? Бред...

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 августа 2018, 10:11

      Валеру не трогайте! Иначе он вам вдует!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 августа 2018, 22:58

      смешно 10 тысяч рублей, откуда у них такие деньги они в евро получают

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 августа 2018, 22:07

      Тренеры переступили линию технической зоны и оштрафованы за это
      по 10 тыс. руб. каждый, а вот судьи грубо ошибаются и чудят всю игру и
      никакого штрафа им. КДК, штрафуй их и как следует.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 8 августа 2018, 19:53

      10 тыс. деревянных....Смешная цифра для топ-тренеров....Да они в ресторанах в разы побольше оставляют .....

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 19:33

      Вот таким способом РФС зарабатывает деньги.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 19:03

      хорошо заделались, напридумывали нарушения и прейскурант к ним вот и косят деньгу после каждого тура, а то что эти нарушения будут всегда они даже и не сомневаются.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 августа 2018, 17:44

      вы чё деблоиды думаете что весь сезон болелы будут сидеть молчать как куклы на витрине и что за глупость штрафовать тренеров за пару шагов их тех зоны когда они в пылу игры азарта и жестикуляции с игроками не видят где эта ваша гребаная черта под ногами. Хапуги вы одним словом

      8
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Полная Канистра 8 августа 2018, 17:53

      согласен, да и интересно было бы узнать куда идут эти деньги выплаченные командами, игроками и тренерами за весь сезон, ох уж сомневаюсь что эти деньги идут на развитие футбола и премиальные командам по итогам сезона, премиальные клубы получают со спонсоров, ТВ и гос-во если такие команды у нас есть

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Гуус 8 августа 2018, 18:02

      да детям детям идут они прямо в рот как они любят говорить всегда на детские спорт школы на спорт площадки ведь другого им нечего сказать как только ВРАТЬ и БРАТЬ

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Полная Канистра 8 августа 2018, 18:44

      Точно детям и только деткам, но своим, родным и
      прямо в ротик, а не мимо.

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