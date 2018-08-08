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    Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба.

    «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий. Еще есть время, 20 с лишним дней, мы ведем работу, просматриваем игроков, ведем переговоры. Пока не можем подобрать нападающего, который будет палочкой-выручалочкой. Думаю, найдем.

    Погребняка мы, думаю, заполучим. 20-го числа он должен к нам присоединиться, заканчивает лечение», – сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

    В феврале «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком, игрок перешел в «Тосно» и забил четыре гола в восьми играх. В июле 34-летний форвард стал свободным агентом.

    Прежде футболист выступал за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».

    Источник: YouTube

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    08.08.2018 15:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 9 августа 2018, 08:30

      зачем? опять наверняка отмывка бабла

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 8 августа 2018, 19:04

      Не остался Паша без дела.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 18:50

      получше и помоложе нападающего что-ли не могли найти, зачем вообще с этим Погребняком связываться нужно.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 8 августа 2018, 16:23

      Рад за Пашу, если он ещё играет, значит и я ещё не такой старый.

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