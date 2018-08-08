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  • Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»

Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»

8 августа 2018, 15:32
4

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба.

«К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий. Еще есть время, 20 с лишним дней, мы ведем работу, просматриваем игроков, ведем переговоры. Пока не можем подобрать нападающего, который будет палочкой-выручалочкой. Думаю, найдем.

Погребняка мы, думаю, заполучим. 20-го числа он должен к нам присоединиться, заканчивает лечение», – сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

В феврале «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком, игрок перешел в «Тосно» и забил четыре гола в восьми играх. В июле 34-летний форвард стал свободным агентом.

Прежде футболист выступал за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (4)
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Yev
1533734604
Рад за Пашу, если он ещё играет, значит и я ещё не такой старый.
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OfaZavr
1533743455
получше и помоложе нападающего что-ли не могли найти, зачем вообще с этим Погребняком связываться нужно.
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zigbert
1533744261
Не остался Паша без дела.
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Garrincha58
1533792626
зачем? опять наверняка отмывка бабла
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