Президент «Урала»: «К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трансферных планах клуба.

«К нам может присоединиться Погребняк и еще один нападающий. Еще есть время, 20 с лишним дней, мы ведем работу, просматриваем игроков, ведем переговоры. Пока не можем подобрать нападающего, который будет палочкой-выручалочкой. Думаю, найдем.

Погребняка мы, думаю, заполучим. 20-го числа он должен к нам присоединиться, заканчивает лечение», – сказал Иванов в эфире программы «Урал. Третий тайм».

В феврале «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком, игрок перешел в «Тосно» и забил четыре гола в восьми играх. В июле 34-летний форвард стал свободным агентом.

Прежде футболист выступал за «Спартак», «Зенит», «Штутгарт», «Фулхэм» и «Рединг».