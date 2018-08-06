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    Ледяхов: «Единственное, чего нам не хватило в матче с «Енисеем» – забитых голов. Моментов создали на 2-3 игры»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал о серьезной подготовке своей команды к «Енисею», которая позволила взять три очка в домашнем матче второго тура РПЛ.

    «Готовились к игре, были готовы именно к этому сопернику, просмотрели много материалов о «Енисее». Были теоретические занятия. Знали, как играет соперник и исходя из этого построили свою игру.

    Действовали с длинными переводами, задействуя фланги – это у нас получилось. Подолгу владели мячом. Единственное, чего нам не хватило – забитых голов. Создали столько моментов, что хватит на 2-3 игры. Самое главное – это то, что дома набрали 3 очка.

    Иванов? К первой игре он, возможно не подошел в том состоянии, в котором должен быть. А в недельном цикле подготовки к матчу с «Енисею» он был в очень хорошей физической форме. Иванов в нашей команде – важная боевая единица, на которую мы рассчитываем. Олег сегодня показал свой уровень», – рассказал Ледяхов.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Ахмат» – «Енисей» завершился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.08.2018 06:07
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