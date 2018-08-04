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    «Армавир» объявил, что не будет сниматься с первенства ФНЛ

    «Армавир» объявил, что не будет сниматься с первенства ФНЛ из-за неудовлетворительного решения КДК РФС.

    В матче первого тура со «СКА-Хабаровском» (0:3) в составе хабаровчан на поле вышел полузащитник Ираклий Квеквескири, удаленный в последней игре прошлого сезона в ПФЛ будучи футболистом московского «Арарата». По регламенту он не имел права выходить на поле.

    «Армавир» подал протест, который отклонил КДК. После этого президент клуба Валентин Климко заявил, что команда готова сняться с турнира.

    «Уважаемые болельщики! В последние дни мы получили огромное количество писем и слов поддержки от разнообразных людей мира футбола, руководства города и, прежде всего, вас – наших болельщиков! За это хочется вам сказать спасибо! К сожалению, в эти недели в новой для нас лиге мы столкнулись с вопиющей несправедливостью и отсутствием желания руководителей РФС и ФНЛ следовать букве закона и регламенту, который они сами же приняли.

    Мы ещe раз хотим подчеркнуть, что подавая жалобу в КДК РФС, мы ни в коем случае не рассчитывали на три очка в матче со СКА. Мы проиграли на футбольном поле и признаeм это. Нашей целью и задачей было и остаeтся желание жить по регламенту ФНЛ, турнира, в котором мы принимаем участие. Однако, к сожалению, мы ещe раз убедились, что наш футбол продолжает жить по двойным стандартам.

    Сегодня наша команда выйдет на матч с «Тамбовом» прежде всего ради вас, наших болельщиков, которые в эти дни оказали нам всяческую поддержку. Мы не имеем права лишать вас футбола и любимой команды, даже несмотря на все происходящее, потому что мы чeтко убеждены: самое главное в футболе – это не чиновники в футбольных кабинетах, которые продолжают нарушать свои же законы, а вы – люди, которые искренне любят нашу команду и эту великую игру.

    Но мы ещe раз хотим подчеркнуть, что в любом случае продолжим борьбу за справедливость и будем добиваться правды в ФНЛ, РФС, пойдeм вплоть до суда спортивного в Лозанне и гражданских судов в России. Потому что мы хотим играть в лиге, в которой чтут собственный же регламент и для всех клубов он трактуется одинаково. Уверены, что большинство клубов России также хотят жить в правовом поле, где все клубы равны друг перед другом», – говорится в сообщении на официальном сайте «Армавира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2018 12:29
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3754

      Yev 4 августа 2018, 17:49

      Такое впечатление, что руководство клуба - пубертатные подростки. По серьёзней надо быть, а не заниматься истерекой

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 августа 2018, 17:42

      Уважаемые болельщики! В последние дни мы получили огромное количество писем и слов поддержки от разнообразных людей мира футбола.......................
      Разнообразные люди мира футбола - это кто?????))))) Это медик Рюмеланжа??? Мальчик подающий мячи клубу Эньимба???
      Кто же все эти разнообразные люди мира футбола, которые поддерживали Армавир?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:34

      понятно, на попятную значит решили пойти, нечего тогда было понты дешевые гнуть и громкие заявления делать а сразу спокойно подавали бы протест на это решение да и все.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 16:34

      Ну конечно ,надо играть и своей игрой доказывать правду.

      4
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:03

      Что и следовало ожидать...ватэ закатэ...

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 4 августа 2018, 13:24

      никуда бы они и так не делись.привлекли к себе внимание и всего лишь.на футбольном поле доказывать свою правоту посложнее,чем на поле правовом.вообщем,удачи Армавиру!

      3
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 4 августа 2018, 13:17

      Я не понимаю что за чехорда в клубе

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 августа 2018, 13:00

      Клоуны!!!Устроили блин ромашку!!!

      7
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 4 августа 2018, 12:58

      То буду то не буду. Нахрена тогда базарить об этом. Мужское что то должно быть.

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 4 августа 2018, 12:57

      А вы, что думали нахаляву очков не бывает, нужно было на поле доказывать)))

      1
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