Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Армавир» объявил, что не будет сниматься с первенства ФНЛ

4 августа 2018, 12:29
17

«Армавир» объявил, что не будет сниматься с первенства ФНЛ из-за неудовлетворительного решения КДК РФС.

В матче первого тура со «СКА-Хабаровском» (0:3) в составе хабаровчан на поле вышел полузащитник Ираклий Квеквескири, удаленный в последней игре прошлого сезона в ПФЛ будучи футболистом московского «Арарата». По регламенту он не имел права выходить на поле.

«Армавир» подал протест, который отклонил КДК. После этого президент клуба Валентин Климко заявил, что команда готова сняться с турнира.

«Уважаемые болельщики! В последние дни мы получили огромное количество писем и слов поддержки от разнообразных людей мира футбола, руководства города и, прежде всего, вас – наших болельщиков! За это хочется вам сказать спасибо! К сожалению, в эти недели в новой для нас лиге мы столкнулись с вопиющей несправедливостью и отсутствием желания руководителей РФС и ФНЛ следовать букве закона и регламенту, который они сами же приняли.

Мы ещe раз хотим подчеркнуть, что подавая жалобу в КДК РФС, мы ни в коем случае не рассчитывали на три очка в матче со СКА. Мы проиграли на футбольном поле и признаeм это. Нашей целью и задачей было и остаeтся желание жить по регламенту ФНЛ, турнира, в котором мы принимаем участие. Однако, к сожалению, мы ещe раз убедились, что наш футбол продолжает жить по двойным стандартам.

Сегодня наша команда выйдет на матч с «Тамбовом» прежде всего ради вас, наших болельщиков, которые в эти дни оказали нам всяческую поддержку. Мы не имеем права лишать вас футбола и любимой команды, даже несмотря на все происходящее, потому что мы чeтко убеждены: самое главное в футболе – это не чиновники в футбольных кабинетах, которые продолжают нарушать свои же законы, а вы – люди, которые искренне любят нашу команду и эту великую игру.

Но мы ещe раз хотим подчеркнуть, что в любом случае продолжим борьбу за справедливость и будем добиваться правды в ФНЛ, РФС, пойдeм вплоть до суда спортивного в Лозанне и гражданских судов в России. Потому что мы хотим играть в лиге, в которой чтут собственный же регламент и для всех клубов он трактуется одинаково. Уверены, что большинство клубов России также хотят жить в правовом поле, где все клубы равны друг перед другом», – говорится в сообщении на официальном сайте «Армавира».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Армавир
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
тщмек 19
1533375657
пижоны
Ответить
insider_retro
1533375765
Сделали решительный шаг в медИйном пространстве, но теперь на полшага отступили для снижения градуса ситуации... Впереди ещё не раз будут маячить очертания несправедливости и двойных стандартов... Устанете реагировать заявлениями...
Ответить
Рубик Докоян
1533375830
По просьбе трудящихся остались... Если мозгов нет, то шантажируйте фонарный столб.
Ответить
Victor1961
1533376114
К сожалению - так было и так будет....Закон - есть закон и непонятно почему он не для всех....
Ответить
Mazai-NN
1533376733
То буду то не буду. Нахрена тогда базарить об этом. Мужское что то должно быть.
Ответить
Artemka69
1533376835
Клоуны!!!Устроили блин ромашку!!!
Ответить
Marley Bob
1533378279
никуда бы они и так не делись.привлекли к себе внимание и всего лишь.на футбольном поле доказывать свою правоту посложнее,чем на поле правовом.вообщем,удачи Армавиру!
Ответить
zigbert
1533389654
Ну конечно ,надо играть и своей игрой доказывать правду.
Ответить
OfaZavr
1533393244
понятно, на попятную значит решили пойти, нечего тогда было понты дешевые гнуть и громкие заявления делать а сразу спокойно подавали бы протест на это решение да и все.
Ответить
Yev
1533394178
Такое впечатление, что руководство клуба - пубертатные подростки. По серьёзней надо быть, а не заниматься истерекой
Ответить
Главные новости
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
21:01
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
Все новости
Все новости
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
19:44
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
4
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
11:45
1
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Байрамян рассказал о методах Юрана
Вчера, 14:34
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
Вчера, 14:10
«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»
18 августа
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
18 августа
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
Матч ФНЛ перенесли из-за угрозы БПЛА
15 августа
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
15 августа
2
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
14 августа
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
14 августа
15
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
13 августа
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
13 августа
ФотоБывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
12 августа
5
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
11 августа
27
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
11 августа
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
11 августа
18
Президент РПЛ оценил возвращение Латышонка в «Балтику» транзитом через третий клуб
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство
11 августа
ФотоМосковский клуб расторг контракт с экс-игроком «Динамо» и молодежной сборной России
10 августа
ФотоКлуб Первой лиги арендовал игрока «Динамо»
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+