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    Маммана, Кокорин и Ерохин тренировались наравне с остальными игроками «Зенита»

    Сегодня, 2 августа, «Зенит» провел открытую тренировку накануне встречи второго тура РПЛ против тульского «Арсенала».

    Наравне с остальными футболистами команды упражнения выполняли защитник Эмануэль Маммана, нападающий Александр Кокорин и полузащитник Александр Ерохин.

    Первые двое завершают восстановление после травм крестообразных связок, полученных в начале года. Ерохин перед стартом сезона заработал небольшое повреждение.

    Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в субботу, 4 августа, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2018 12:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 августа 2018, 16:10

      И это радует !!!

      1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 2 августа 2018, 12:58

      То что они сегодня тренировались со всеми, не значит, что завтра или даже на следующей неделе выйдут играть. Маммане и Кокорину нужно полностью восстановиться, чтобы не было рецидива крестов. Удачи ребятам, ждем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 2 августа 2018, 12:24

      ee

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 августа 2018, 12:22

      Спешить не надо. Пусть нормально восстановятся, особенно после крестов.

      3
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 2 августа 2018, 12:22

      Здоровья,ждем.

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