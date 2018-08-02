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  • Маммана, Кокорин и Ерохин тренировались наравне с остальными игроками «Зенита»

Маммана, Кокорин и Ерохин тренировались наравне с остальными игроками «Зенита»

2 августа 2018, 12:13
5

Сегодня, 2 августа, «Зенит» провел открытую тренировку накануне встречи второго тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Наравне с остальными футболистами команды упражнения выполняли защитник Эмануэль Маммана, нападающий Александр Кокорин и полузащитник Александр Ерохин.

Первые двое завершают восстановление после травм крестообразных связок, полученных в начале года. Ерохин перед стартом сезона заработал небольшое повреждение.

Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в субботу, 4 августа, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Ерохин Александр Маммана Эмануэль
Комментарии (5)
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Миша13
1533201738
Здоровья,ждем.
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woyser
1533201773
Спешить не надо. Пусть нормально восстановятся, особенно после крестов.
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fosterwow
1533201882
ee
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baden69
1533203938
То что они сегодня тренировались со всеми, не значит, что завтра или даже на следующей неделе выйдут играть. Маммане и Кокорину нужно полностью восстановиться, чтобы не было рецидива крестов. Удачи ребятам, ждем.
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Zenmaster
1533215418
И это радует !!!
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