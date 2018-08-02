Маммана, Кокорин и Ерохин тренировались наравне с остальными игроками «Зенита»

Сегодня, 2 августа, «Зенит» провел открытую тренировку накануне встречи второго тура РПЛ против тульского «Арсенала».

Наравне с остальными футболистами команды упражнения выполняли защитник Эмануэль Маммана, нападающий Александр Кокорин и полузащитник Александр Ерохин.

Первые двое завершают восстановление после травм крестообразных связок, полученных в начале года. Ерохин перед стартом сезона заработал небольшое повреждение.

Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в субботу, 4 августа, и начнется в 16:30 по московскому времени.