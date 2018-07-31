Зубайруев – об отказе финансировать «Анжи»: «Минфин мог написать все что угодно. Решение может быть пересмотрено»

В администрации правительства Дагестана прокомментировали отказ министерства финансов республики финансировать футбольный клуб «Анжи».

«Я знаю, что переговоры идут. Я знаю, что нет ни факта помощи, ни факта отказа в ней. Вот на позавчерашний день у меня такая информация. Откуда у вас информация, что в помощи отказано, я не знаю.

Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики. Это может быть пересмотрено, средства могут быть найдены не только в Минфине.

Минфин мог написать все что угодно. И здесь позиция ведомства понятна. Вся задача бухгалтера — сказать что? Что денег нет. Минфин высказывает свою точку зрения, но решение принимается не там.

Если вам нужна наша позиция, то я вам ее озвучу: переговоры ведутся, рассматриваются различные варианты», – рассказал начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев «Молодежи Дагестана».

Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов