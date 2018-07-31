Бистрович: «ЦСКА строит новую команду, за лето все здесь изменилось»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился мнением об изменениях в команде.

– ЦСКА заметно обновился этим летом – теперь это самая молодая команда РПЛ…

– Да, мы строим новую команду, все очень изменилось за лето. Многие ребята покинули состав, появились новые футболисты. Поэтому выиграть Суперкубок в такой ситуации было особенно приятно.

– После такого сложного матча остались силы на предстоящую встречу с «Крыльями Советов»?

– Безусловно, мы провели непростую игру за Суперкубок и потратили много сил, но теперь наш настрой – на следующую игру в чемпионате. Подойдем к ней в полной готовности.

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