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Боккетти: «Победа над «Оренбургом» не была тяжелой»

29 июля 2018, 16:13
10

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0). Итальянец не считает победу тяжелой.

«Не сказал бы, что победа далась тяжело. Мы контролировали игру. Конечно, было бы лучше забить еще гол, чтобы уже спокойно доводить матч до победы без нервов в концовке.

Что я почувствовал, когда Ивелин Попов заблокировал удар «Оренбурга» в концовке? Ну, если бы он не отбил его, чувства были бы куда более плохими. Иво молодец. Но, если честно, у «Оренбурга» всего-то и был один этот момент», – полагает игрок.

Следующий соперник «Спартака» – «Локомотив».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (10)
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Вомбат
1532871598
Да и момент-то был так себе...Там за Поповым еще один защитник блокировал этот же удар. Спартак вполне солидно начал. Как и Зенит.
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Боцман59rus
1532873580
пешком обогнали автобус... пока кондиции позволяют играть только так, нужно добирать по ходу и очень прилично, иначе будет грустно.)))
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OfaZavr
1532878582
так и есть, но хотелось бы счет на табло поувереннее для спокойствия болельщика, ведь мастерство и класс выше чем у соперника) но конечно же будем прибавлять от матча к матчу.
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amazonaws
1532880324
Вратарь помог Спартаку забить быстрый гол в ворота Оренбурга! Плюс тренер зря не поставил на игру Довбню. Довбня специалист по Спартаку. Тренер за это поплатился ПОРАЖЕНИЕМ. Это поражение имени тренера Федотова. Спартак не смог реализовать преимущество в очередной раз и показал слабую реализацию. Одна случайная ошибка помогла им победить.
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Полная Канистра
1532883262
концовка всегда напрягает когда ведут с минимальным счётом надо решать эту проблему уже в 1 тайме иначе опять ничьи посыпятся как в прошлом сезоне Понятно что 1й матч всегда сложный но в будущем надо забивать как можно больше
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cпартач 1922
1532891242
давайте Бок ,готовьтесь к локо еще 29 финалов
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никорос
1532928884
Пойдет, для первого матча неплохо, теперь за локо нужно браться
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frizom
1532935281
Для старта было не плохо, ждем прибавления в эти выходные и победу над Локо!
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zigbert
1532959286
Для болельщиков пришлось пережить несколько неприятных минут.
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