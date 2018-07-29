Боккетти: «Победа над «Оренбургом» не была тяжелой»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал результат матча первого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0). Итальянец не считает победу тяжелой.

«Не сказал бы, что победа далась тяжело. Мы контролировали игру. Конечно, было бы лучше забить еще гол, чтобы уже спокойно доводить матч до победы без нервов в концовке.

Что я почувствовал, когда Ивелин Попов заблокировал удар «Оренбурга» в концовке? Ну, если бы он не отбил его, чувства были бы куда более плохими. Иво молодец. Но, если честно, у «Оренбурга» всего-то и был один этот момент», – полагает игрок.

Следующий соперник «Спартака» – «Локомотив».