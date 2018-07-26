Головин не полетит с ЦСКА на Суперкубок России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не полетит с командой в Нижний Новгород на матч Суперкубка России против «Локомотива».

«Александр Головин не полетит с командой в Нижний Новгород в связи с предстоящим переходом в новый клуб», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее стало известно, что хавбек перейдет в «Монако». Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.