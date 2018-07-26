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    Головин не полетит с ЦСКА на Суперкубок России

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин не полетит с командой в Нижний Новгород на матч Суперкубка России против «Локомотива».

    «Александр Головин не полетит с командой в Нижний Новгород в связи с предстоящим переходом в новый клуб», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Ранее стало известно, что хавбек перейдет в «Монако». Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

    Матч за Суперкубок России «Локомотив» – ЦСКА состоится в пятницу, 27 июля, в 21:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    26.07.2018 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 июля 2018, 11:37

      Breaking News)))...

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