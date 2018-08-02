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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Локомотив - ЦСКА

27.07.2018, Пятница, 21:30 мск Нижний Новгород, стадион Нижний Новгород Трансляция: Первый канал Суперкубок России Локомотив - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
16 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Локомотив 2:2 ЦСКА
2 тур
21 июля, пятница 19:30 ЦСКА 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
25 тур
26 апреля, среда 19:30 ЦСКА 4:0 Локомотив
11 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
16 апреля, суббота 17:00 Локомотив 1:1 ЦСКА
10 тур
26 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:3 ЦСКА
8 тур
21 сентября, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 ЦСКА 1:0 Локомотив
3 тур
28 июля, воскресенье 13:30 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
12 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:4 ЦСКА
14 тур
4 ноября, воскресенье 13:30 ЦСКА 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2013

26 февраля, вторник 19:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
42 тур
2 мая, среда 20:45 Локомотив 0:3 ЦСКА
36 тур
24 марта, суббота 16:15 ЦСКА 0:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:45 Локомотив 1:1 ЦСКА
15 тур
22 июня, среда 20:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
20 тур
12 сентября, воскресенье 15:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
6 тур
17 апреля, суббота 14:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
18 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
4 тур
12 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 4:1 Локомотив
Россия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
22 апреля, среда 19:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2008
20 тур
30 августа, суббота 16:00 Локомотив 0:2 ЦСКА
6 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
22 июля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
3 тур
31 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 14:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
24 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
15 июля, вторник 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
7 тур
5 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
Финал
21 ноября, четверг 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
17 тур
28 июля, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
14 тур
9 июля, вторник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 2001
24 тур
15 сентября, суббота 00:00 Локомотив 3:2 ЦСКА
10 тур
20 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
30 тур
12 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 4:3 Локомотив
1 тур
24 марта, пятница 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
28 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
14 тур
3 июля, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1998
18 тур
29 июля, среда 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
3 тур
13 мая, среда 00:00 Локомотив 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
32 тур
18 октября, суббота 00:00 Локомотив 1:3 ЦСКА
15 тур
25 июня, среда 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1996
34 тур
3 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:2 ЦСКА
17 тур
17 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1995
22 тур
26 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Локомотив
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Локомотив 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
19 тур
9 августа, вторник 00:00 Локомотив 1:0 ЦСКА
10 тур
2 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1993
23 тур
8 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:1 Локомотив
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 18 тур
3 августа, понедельник 00:00 Локомотив 0:0 ЦСКА
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Локомотив
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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 28 июля 2018, 23:26

    Ой нечего интересного я не пропустил

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    Рейтинг: +387

    Vizual 28 июля 2018, 00:12

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Все равно супер кубок покупной,кто больше даст тот и победит Паровоз.Верните Тосно

    -6
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    Рейтинг: -253

    Sanek85 28 июля 2018, 00:08

    Тарасов ТВАРЬ!!! Его бы в лагерь, в Мордовию!!! Или кто-то не согласен???

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    Рейтинг: +387

    Vizual 28 июля 2018, 00:06

    Хештег Цска забил ))

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    Рейтинг: +929

    Rabinovi_ch 27 июля 2018, 23:55

    Молодец Тарасов, вышел и гол своим привез)

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    Рейтинг: +46

    Evgenn200 27 июля 2018, 23:51

    Не ну Локо подготовился к сезону))) Беззащитный ЦСКА и то смотрелся лучше. Пишу, пока идет дополнительное время. Не интересно. Семин отдыхал на сборах.

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    Рейтинг: +71

    nikki22 27 июля 2018, 23:40

    импотенты))))

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    Рейтинг: +288

    DePisuares 27 июля 2018, 23:10

    Ни о чем матч...

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    Рейтинг: +71

    nikki22 27 июля 2018, 23:00

    мне всеравно,потому что игроки и игра г...о ))) животики наели)из головы еще не выветрился шампусик из Бали) жизнь для них течет своим чередом, пипл по футболу соскучился, схавает и это) фууу)))

    3
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    Рейтинг: +380

    Гуус 27 июля 2018, 22:26

    как говорится игра равна играют два *овна!! (с Валера Карпин!

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