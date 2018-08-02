Локомотив - ЦСКА

Ой нечего интересного я не пропустил
|16 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|2:2
|ЦСКА
|2 тур
|21 июля, пятница
|19:30
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|16 тур
|5 ноября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|2:2
|ЦСКА
|2 тур
|21 июля, пятница
|19:30
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|25 тур
|26 апреля, среда
|19:30
|ЦСКА
|4:0
|Локомотив
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|24 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|10 тур
|26 сентября, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|27 тур
|10 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:3
|ЦСКА
|8 тур
|21 сентября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|28 тур
|12 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:4
|ЦСКА
|14 тур
|4 ноября, воскресенье
|13:30
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:45
|Локомотив
|1:1
|ЦСКА
|15 тур
|22 июня, среда
|20:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|20 тур
|12 сентября, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|6 тур
|17 апреля, суббота
|14:00
|ЦСКА
|1:1
|Локомотив
|18 тур
|16 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|2:1
|ЦСКА
|4 тур
|12 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|4:1
|Локомотив
|20 тур
|30 августа, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:2
|ЦСКА
|6 тур
|20 апреля, воскресенье
|16:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|17 тур
|22 июля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|3 тур
|31 марта, суббота
|16:00
|ЦСКА
|2:0
|Локомотив
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|18 тур
|30 июля, суббота
|14:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|14:00
|ЦСКА
|0:0
|Локомотив
|24 тур
|25 сентября, суббота
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|Финал
|21 ноября, четверг
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|17 тур
|28 июля, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|0:1
|Локомотив
|14 тур
|9 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:0
|ЦСКА
|24 тур
|15 сентября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:2
|ЦСКА
|10 тур
|20 мая, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|2:1
|Локомотив
|30 тур
|12 ноября, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|4:3
|Локомотив
|1 тур
|24 марта, пятница
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|28 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|14 тур
|3 июля, суббота
|00:00
|ЦСКА
|1:0
|Локомотив
|34 тур
|3 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:2
|ЦСКА
|17 тур
|17 июля, среда
|00:00
|ЦСКА
|1:3
|Локомотив
|19 тур
|9 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|1:0
|ЦСКА
|10 тур
|2 мая, понедельник
|00:00
|ЦСКА
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|8 августа, воскресенье
|00:00
|ЦСКА
|3:1
|Локомотив
|7 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|ЦСКА
Ой нечего интересного я не пропустил
Тарасов ТВАРЬ!!! Его бы в лагерь, в Мордовию!!! Или кто-то не согласен???
Молодец Тарасов, вышел и гол своим привез)
Ни о чем матч...
как говорится игра равна играют два *овна!! (с Валера Карпин!