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  • Газинский: «Лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира»

Газинский: «Лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира»

26 июля 2018, 09:31
6

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский вернулся в расположение клуба. Он готовится с командой к старту чемпионата России.

«Мы отдохнули чуть меньше, чем остальные, но, по мне, лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира. Это приятные ощущения после такого маленького отдыха. Впереди еще есть время, чтобы подготовиться.

Казанцев разберем, еще есть время. Главный тренер нам покажет проблемные зоны этой команды. Естественно, никто не собирается ехать на выезд спустя рукава. Задачи ставим перед собой максимальные.

Хочется начать с домашних матчей, потому что открытие нового сезона, и хочется, чтобы поскорее болельщики увидели начало нового сезона, но есть календарь, и от нас ничего не зависит, поэтому мы будем играть так, как составлен календарь», – сказал Газинский.

Матч первого тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 29-го июля, в 19:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Россия Газинский Юрий
Комментарии (6)
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Боцман59rus
1532588523
от чего отдыхать, от пешеходной РФПЛ, где вы играете без напряга... - или от слитой ЛЕ, прошлой осенью?))))
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Mazai-NN
1532590099
Красава Юрок..
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СашкаГуров
1532590156
отдыхай
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bumer_moscow
1532590283
аххха
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Retiremen_VMF
1532593612
Лучше уж начинать в Сибири, а в декабре дома. А не как в прошлом сезоне, тут при 40, а там при -20 играли.
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zigbert
1532617243
Вот никто не ожидал ,что Газинский попадет в сборную. А он и гол первый забил ,молодец.
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