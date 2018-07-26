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    Газинский: «Лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский вернулся в расположение клуба. Он готовится с командой к старту чемпионата России.

    «Мы отдохнули чуть меньше, чем остальные, но, по мне, лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира. Это приятные ощущения после такого маленького отдыха. Впереди еще есть время, чтобы подготовиться.

    Казанцев разберем, еще есть время. Главный тренер нам покажет проблемные зоны этой команды. Естественно, никто не собирается ехать на выезд спустя рукава. Задачи ставим перед собой максимальные.

    Хочется начать с домашних матчей, потому что открытие нового сезона, и хочется, чтобы поскорее болельщики увидели начало нового сезона, но есть календарь, и от нас ничего не зависит, поэтому мы будем играть так, как составлен календарь», – сказал Газинский.

    Матч первого тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 29-го июля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.07.2018 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 18:00

      Вот никто не ожидал ,что Газинский попадет в сборную. А он и гол первый забил ,молодец.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 июля 2018, 11:26

      Лучше уж начинать в Сибири, а в декабре дома. А не как в прошлом сезоне, тут при 40, а там при -20 играли.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 26 июля 2018, 10:31

      аххха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 26 июля 2018, 10:29

      отдыхай

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 26 июля 2018, 10:28

      Красава Юрок..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 июля 2018, 10:02

      от чего отдыхать, от пешеходной РФПЛ, где вы играете без напряга...
      - или от слитой ЛЕ, прошлой осенью?))))

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