Газинский: «Лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский вернулся в расположение клуба. Он готовится с командой к старту чемпионата России.

«Мы отдохнули чуть меньше, чем остальные, но, по мне, лучше поменьше отдохнуть, чем пропустить чемпионат мира. Это приятные ощущения после такого маленького отдыха. Впереди еще есть время, чтобы подготовиться.

Казанцев разберем, еще есть время. Главный тренер нам покажет проблемные зоны этой команды. Естественно, никто не собирается ехать на выезд спустя рукава. Задачи ставим перед собой максимальные.

Хочется начать с домашних матчей, потому что открытие нового сезона, и хочется, чтобы поскорее болельщики увидели начало нового сезона, но есть календарь, и от нас ничего не зависит, поэтому мы будем играть так, как составлен календарь», – сказал Газинский.

Матч первого тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 29-го июля, в 19:00 по московскому времени.