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    ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиян в ней нет

    ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2018 по версии болельщиков.

    В команду лучших не попал ни один из российских футболистов.

    Голосование проходило на официальном сайте ФИФА. Больше всех голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

    Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 19% голосов среди игроков своей позиции);

    Защитники: Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

    Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брюйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

    Нападающие: Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).

    Источник: ФИФА

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    25.07.2018 12:43
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    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 11:59

      кто же эти голосующие болельщики ? Просматривается бразильский след.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 26 июля 2018, 10:54

      Кейна реально переоценивают. Разобрать голы, кому и как, все же ясно станет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 26 июля 2018, 00:22

      Фернандес вполне мог быть вместо Марсело, а Черышев вместо Роналду.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas > Патронташ 26 июля 2018, 01:21

      Упал штоли? Какой черышев вместо Роналду? =)))) И фярнандес вместо одного из лучших защитников мира =))) Твоя сборная в пролёте по любому )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Vistavas 26 июля 2018, 14:34

      А что Роналду продемонстрировал на ЧМ? Один феерический матч вначале в группе с Испанией?Дальше слились в первом же матче плей-офф Уругваю.Черышен же играл стабильно в каждой своей игре.
      Марсело так вообще проваливался в защите.Регулярно подключался в атаку и оголял тылы...Пересмотри игру с Бельгией. Фернандес же делал главное для защитника-грамотно оборонялся и на замок закрывал для соперников свою зону.Обострял и шел вперед очень грамотно. Гол забил красивый и нужный.
      Понятно что Роналду и Марсело имена громкие и авторитетные. Вот только на этом конкретном ЧМ были игроки более достойные СВОЕЙ ИГРОЙ НА НЕМ попадания в символическую сборную. Так что попали они в эту сборную ввиду раскрученных собственных имен и за былые заслуги.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2018, 18:42

      вроде по всем позициям особых вопросов нет, но все же хотелось бы втиснуть в эту сборную Черышева и Фернандеса.

      4
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      Рейтинг: +481

      sergey610 25 июля 2018, 17:37

      По версии болельщиков. Каких болельщиков? Информация не о чём.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      yurdin > sergey610 25 июля 2018, 18:48

      На сайте FIFA.com проходило это голосование для всех желающих. По итогам этого голосования и определилась эта сборная. (Я угадал 5 из 11 позиций в этой сборной).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 25 июля 2018, 17:31

      ну вообще-то мне сразу было обидно, что нам как стране-хозяйке даже приличия ради ничего не дали. Ну есть же самый полезный молодой игрок, а полезного возрастного игрока почему бы Игнашевичу не дать?
      А вообще грустно, ни одного моего любимого футболиста в сборной (хоть бы Лукаку что ли вписали)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 июля 2018, 15:37

      Черышев вполне достоин.Жду подтверждения на че.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 25 июля 2018, 14:54

      Пожалуй самый объективный рейтинг, сложно спорить хотя бы с одной позицией)

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 июля 2018, 14:28

      Гризмана вместо Кейна и ок сборная. Можно ещё Канте вместо Коутиньо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 июля 2018, 14:26

      Мой выбор совсем не совподает

      0
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