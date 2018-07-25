ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиян в ней нет

ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2018 по версии болельщиков.

В команду лучших не попал ни один из российских футболистов.

Голосование проходило на официальном сайте ФИФА. Больше всех голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 19% голосов среди игроков своей позиции);

Защитники: Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брюйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

Нападающие: Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).