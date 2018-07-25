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  • ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиян в ней нет

ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков. Россиян в ней нет

25 июля 2018, 12:43
31

ФИФА представила символическую сборную чемпионата мира-2018 по версии болельщиков.

В команду лучших не попал ни один из российских футболистов.

Голосование проходило на официальном сайте ФИФА. Больше всех голосов набрал полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 19% голосов среди игроков своей позиции);

Защитники: Диего Годин (Уругвай, 25,8%), Марсело (Бразилия, 18%), Тиаго Силва (Бразилия, 29,3%), Рафаэль Варан (Франция, 31,5%);

Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия, 45,6%), Кевин де Брюйне (Бельгия, 30,6%), Лука Модрич (Хорватия, 49%);

Нападающие: Гарри Кейн (Англия, 36,3%), Килиан Мбаппе (Франция, 41,1%), Криштиану Роналду (Португалия, 25,2%).

Источник: ФИФА
Чемпионат мира Россия Бельгия Франция Хорватия Бразилия Англия Португалия Марсело Роналду Криштиану Годин Диего Модрич Лука Силва Тиаго Коутиньо Филиппе Варан Рафаэль Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Куртуа Тибо Мбаппе Килиан
Комментарии (31)
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Евгений П
1532512275
Половина бразильцев. Всё понятно...
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giluxa1963
1532513059
странно что нет спартаковцев или они не в курсе были об опросе им же все равно кто лучший могли бы и Глушакова или Промеса протащить хоть их и не было на ЧМ
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Полная Канистра
1532513177
ясно дело что нас там нет но мы не расстраиваемся
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Cules2013
1532513395
Я думаю, что Черышев или Фернандес могли бы сюда попасть.
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insider_retro
1532515033
Болельщики подвержены влиянию ТВ, инета и других медийных ресурсов... Отсюда и выбор наиболее распиаренных и популярных персонажей... Наших игроков, в основном, обсуждают только наши СМИ... Да и то, всё крутится вокруг 3-5 фамилий...
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Project Бабангида
1532515274
походу в бразилии самый быстрый интернет
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I_R_O_N_M_A_N
1532519644
Пожалуй самый объективный рейтинг, сложно спорить хотя бы с одной позицией)
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Gullit 76
1532522251
Черышев вполне достоин.Жду подтверждения на че.
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OfaZavr
1532533327
вроде по всем позициям особых вопросов нет, но все же хотелось бы втиснуть в эту сборную Черышева и Фернандеса.
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zigbert
1532595598
кто же эти голосующие болельщики ? Просматривается бразильский след.
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