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    «Барселона» предлагала за Головина больше 30 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин мог перейти в «Барселону». Каталонский клуб предлагал за 21-летнего россиянина больше 30 миллионов евро.

    Представители испанской команды связались с москвичами во время ЧМ-2018 и предложили подождать и прекратить переговоры с другими клубами, так как Головин шел в их шорт-листе под вторым номером. В этом случае сине-гранатовые обещали выплатить нужную сумму.

    ЦСКА ответил отказом, так как имел предложения от 10 европейских команд.

    Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с армейцами о переходе Головина.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.07.2018 00:10
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 19 июля 2018, 18:30

      Почему то вспомнил , " говорят что клуб Фиорентина предлагал миллион за Бышовца"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 19 июля 2018, 15:38

      Подтверждено обеими сторонами пока только предложение Монако (25 млн евро). Про предложение Челси Гинер уклонился от ответа. А все остальное - Ювентус, Барселона и проч. - просто агентские игры. Думаю, что Головин в начале августа будет продан в Монако за 25-27 млн евро. Рыночная цена за него 23 млн евро, и даже клуб Абрамовича переплачивать не будет - народ не поймет. А в Монако народа нет, так что на российских хозяев ничего не давит.

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 19 июля 2018, 10:44

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 июля 2018, 10:23

      Что за чушь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 19 июля 2018, 09:45

      Торгуют Головиным как товаром. Хотелось бы услышать мнение самого Александра.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 19 июля 2018, 09:26

      Последнее время на разных спортивных сайтах ежедневно появляются "новости" про топ-клубы и не очень топ-, желающие приобрести Головина за различные суммы. Сегодня,например, сообщение о том, что Барса за него предлагала более 30 млн. В настоящее время Головин в армейском клубе, что свидетельствует о том, что либо клубы не предлагали такие значительные суммы, либо конкретных предложений не было вообще, иначе Гинер бы давно продал игрока за сумму свыше 30 млн. Вероятнее всего администрация сайтов, выпуская различные "новости" про Головина, пытается привлечь на свои ресурсы пользователей. Головину желаю перейти в хороший европейский клуб для игры в основном составе в этом месяце.

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 июля 2018, 09:24

      а что слышно о Смолове???

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 июля 2018, 09:20

      Это как с Кокориным, и туда мог и суда, а в итоге в зеньке на толстом контракте остался.
      Быстрее бы уже Головин куда нибудь перешел, а то надоела уже это санта- барбара с элементами фантастики.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 19 июля 2018, 09:18

      Какая очередная утка...ну что за бред пишите....

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 19 июля 2018, 09:09

      Ладно, пусть это будет правда, но тогда и тут вас хэр поймёшь, это вы за сколько его хотите продать то?))))

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