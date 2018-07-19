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«Барселона» предлагала за Головина больше 30 миллионов

19 июля 2018, 00:10
28

Полузащитник ЦСКА Александр Головин мог перейти в «Барселону». Каталонский клуб предлагал за 21-летнего россиянина больше 30 миллионов евро.

Представители испанской команды связались с москвичами во время ЧМ-2018 и предложили подождать и прекратить переговоры с другими клубами, так как Головин шел в их шорт-листе под вторым номером. В этом случае сине-гранатовые обещали выплатить нужную сумму.

ЦСКА ответил отказом, так как имел предложения от 10 европейских команд.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с армейцами о переходе Головина.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона ЦСКА Головин Александр
Комментарии (28)
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Патронташ
1531949063
Гнать их из очереди,сукиных детей,гнать их из очереди!
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Т34
1531949419
Два дня назад Гинер говорил, что предложений по игрокам в цска нет, а тут сообщают, что десяток команд стоит в очереди за Головиным. Какая-то Барселона со своими, свыше 30-и миллионами, запросто получила отказ. Не доросли еще до армейского игрока. С каждым днем бред становится все круче.
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A-Den
1531970018
Куда-куда, но в Барселоне Головин бы был сменщиком Ракитича и только
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3ton
1531972770
Ну и зря . В Барселоне сейчас смена поколений и обновление полузащиты.Есть большой шанс стать основным. Это не то время ,когда Глеб тупанул и перешел. Наивный был ,хотел Хави и Иньесту вытеснить.
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oyabun
1531975916
Интересно, на кого расчитаны подобные лживые вбросы? Нас, болельщиков, совсем за дебилов считают? Мы должны верить что Гинер отказал Барселоне, которая предлагала 30 миллионов? Даже не смешно. Просто противно. Точно так же сейчас по зомбоящику по всем каналам идет оголтелая проправительственная пропаганда "как же хорошо вместо пенсии до смерти вкалывать.." Все должны дружно"одобрямс" и хлопать в ладоши. Не дождетесь!
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Артурка32
1531977940
ой, ну что за бред.... Реал Мадрид за 50 лямов не хотели?
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Garrincha58
1531978627
а в Барсе никто не знает кто такой Головин и с чем его едят
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val-berezko
1531979052
Хорошая сказка на ночь для детей дошкольного возраста. Никак не удается вытолкать Головина в Европу. А зачем? Что играть в ЦСКА не почетно? Выходит те что приходят в ЦСКА-второй сорт?
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Dominator777
1531981608
Последнее время на разных спортивных сайтах ежедневно появляются "новости" про топ-клубы и не очень топ-, желающие приобрести Головина за различные суммы. Сегодня,например, сообщение о том, что Барса за него предлагала более 30 млн. В настоящее время Головин в армейском клубе, что свидетельствует о том, что либо клубы не предлагали такие значительные суммы, либо конкретных предложений не было вообще, иначе Гинер бы давно продал игрока за сумму свыше 30 млн. Вероятнее всего администрация сайтов, выпуская различные "новости" про Головина, пытается привлечь на свои ресурсы пользователей. Головину желаю перейти в хороший европейский клуб для игры в основном составе в этом месяце.
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zigbert
1531982757
Торгуют Головиным как товаром. Хотелось бы услышать мнение самого Александра.
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