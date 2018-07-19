«Барселона» предлагала за Головина больше 30 миллионов

Полузащитник ЦСКА Александр Головин мог перейти в «Барселону». Каталонский клуб предлагал за 21-летнего россиянина больше 30 миллионов евро.

Представители испанской команды связались с москвичами во время ЧМ-2018 и предложили подождать и прекратить переговоры с другими клубами, так как Головин шел в их шорт-листе под вторым номером. В этом случае сине-гранатовые обещали выплатить нужную сумму.

ЦСКА ответил отказом, так как имел предложения от 10 европейских команд.

Ранее сообщалось, что «Челси» договорился с армейцами о переходе Головина.