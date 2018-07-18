Sky: «Челси» и ЦСКА согласовали переход Головина, Сарри хотел подписать россиянина в «Наполи»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в «Челси». По информации Sky, стороны согласовали трансфер футболиста.

Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее заявил, что отпустит игрока за 30-35 миллионов евро. Контракт хавбека с новым клубом будет рассчитан на пять лет.

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел приобрести россиянина, когда работал в «Наполи».

В прошлом сезоне Головин провел в РФПЛ 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.