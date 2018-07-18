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    Sky: «Челси» и ЦСКА согласовали переход Головина, Сарри хотел подписать россиянина в «Наполи»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин близок к переходу в «Челси». По информации Sky, стороны согласовали трансфер футболиста.

    Президент ЦСКА Евгений Гинер ранее заявил, что отпустит игрока за 30-35 миллионов евро. Контракт хавбека с новым клубом будет рассчитан на пять лет.

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел приобрести россиянина, когда работал в «Наполи».

    В прошлом сезоне Головин провел в РФПЛ 27 матчей, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    18.07.2018 23:03
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 19 июля 2018, 09:30

      Челси уже настолько плотно стал работать по Головину, что уже вот вот, но Ювентус и Монако не сдаются. Жаль самого Головина.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 19 июля 2018, 09:12

      Одного бедолагу втюхивают уже сколько времени и все не могут.А если прорыв будет лет через 5. Можно будет и нефтегазовую трубу перекрывать-бюджет окупим.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июля 2018, 06:49

      Снова празднует страна
      Втюхали Головина

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 19 июля 2018, 01:20

      удачи...

      1
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 19 июля 2018, 00:11

      Ну наконец-то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 19 июля 2018, 00:04

      *** отправьте его уже куда нибудь.. Хоть в Енисей...

      -1
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 18 июля 2018, 23:39

      Я за ЦСКА болею с 5-ти лет! И очень симпатизирую Сане Головину! Ну нельзя же так, каждые 10 минут про него всякие сплетни писать! То туда, то сюда переходит... Когда будет официальная информация от клуба, тогда и пишите! «Бомбардир»! Наберите уже нормальных людей!!! А то один уже допи....ся вчера!!!

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 18 июля 2018, 23:05

      Шо ви говорите? Серьёзно?

      1
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