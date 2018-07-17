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Андре Гомеш ждет предложения «Тоттенхэма»

17 июля 2018, 09:32
3

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Португальский футболист готов принять предложение «Тоттенхэма», который заинтересован в таком трансфере.

24-летний игрок недоволен двумя годами на «Камп Ноу», поэтому готов сменить клуб. Ранее стало известно, что он сменил агента, начав сотрудничество с Полом Мартином. Выбор пал на него из-за обширных связей агента с клубами английской Премьер-лиги.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Гомеша оценивается в 15 миллионов евро.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Барселона Тоттенхэм Гомеш Андре
Комментарии (3)
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insider_retro
1531810535
Когда-то начинал и был ого-го!... А сейчас суетится, что бы пристроится...
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Karpathian
1531810821
посмотрим, купят ли его
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zigbert
1531903590
Когда нет никакой перспективы - лучше уйти.
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