Андре Гомеш ждет предложения «Тоттенхэма»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии.

Португальский футболист готов принять предложение «Тоттенхэма», который заинтересован в таком трансфере.

24-летний игрок недоволен двумя годами на «Камп Ноу», поэтому готов сменить клуб. Ранее стало известно, что он сменил агента, начав сотрудничество с Полом Мартином. Выбор пал на него из-за обширных связей агента с клубами английской Премьер-лиги.

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Гомеша оценивается в 15 миллионов евро.