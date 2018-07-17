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    Андре Гомеш ждет предложения «Тоттенхэма»

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш хочет попробовать свои силы в чемпионате Англии.

    Португальский футболист готов принять предложение «Тоттенхэма», который заинтересован в таком трансфере.

    24-летний игрок недоволен двумя годами на «Камп Ноу», поэтому готов сменить клуб. Ранее стало известно, что он сменил агента, начав сотрудничество с Полом Мартином. Выбор пал на него из-за обширных связей агента с клубами английской Премьер-лиги.

    По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Гомеша оценивается в 15 миллионов евро.

    Источник: Mundodeportivo

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    17.07.2018 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:46

      Когда нет никакой перспективы - лучше уйти.

      1
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 17 июля 2018, 10:00

      посмотрим, купят ли его

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 17 июля 2018, 09:55

      Когда-то начинал и был ого-го!... А сейчас суетится, что бы пристроится...

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