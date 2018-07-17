«Атлетико» нацелился на Виду. «Бешикташ» хочет получить 35 миллионов

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида интересен клубу испанской Примеры, сообщает Sportske novosti.

В услугах футболиста заинтересован «Атлетико». Турецкая сторона готова продать своего игрока, но за сумму не менее 35 миллионов евро.

Сейчас стороны ведут переговоры, испанцы пытаются снизить цену на хорвата. Ранее сообщалось об интересе к Виде со стороны «Ливерпуля».

Прошедший сезон 29-летний игрок начинал в составе «Динамо» Киев. В январе этого года он перешел в «Бешикташ».