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  • «Атлетико» нацелился на Виду. «Бешикташ» хочет получить 35 миллионов

«Атлетико» нацелился на Виду. «Бешикташ» хочет получить 35 миллионов

17 июля 2018, 07:14

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида интересен клубу испанской Примеры, сообщает Sportske novosti.

В услугах футболиста заинтересован «Атлетико». Турецкая сторона готова продать своего игрока, но за сумму не менее 35 миллионов евро.

Сейчас стороны ведут переговоры, испанцы пытаются снизить цену на хорвата. Ранее сообщалось об интересе к Виде со стороны «Ливерпуля».

Прошедший сезон 29-летний игрок начинал в составе «Динамо» Киев. В январе этого года он перешел в «Бешикташ».

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Испания. Примера Бешикташ Хорватия Вида Домагой
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