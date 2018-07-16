«Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину

Если игрок нужен кому -то ,то его покупают ,а не предложения делают -по-моему это немного с другой оперы) не помню точно,но в 2008 таких сериалов вроде не было -разобрали всех кто заслужил и сразу...
Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В его услугах заинтересован «Монако».
Французский клуб сделал официальное предложение ЦСКА по покупке футболиста сборной России. Ранее сообщалось, что у российского клуба есть предложение от «Челси».
«Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Во время чемпионата мира-2018 говорилось об интересе к Головину со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны».