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    «Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В его услугах заинтересован «Монако».

    Французский клуб сделал официальное предложение ЦСКА по покупке футболиста сборной России. Ранее сообщалось, что у российского клуба есть предложение от «Челси».

    «Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Во время чемпионата мира-2018 говорилось об интересе к Головину со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны».

    Источник: Р-Спорт

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    16.07.2018 10:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 17 июля 2018, 04:27

      Если игрок нужен кому -то ,то его покупают ,а не предложения делают -по-моему это немного с другой оперы) не помню точно,но в 2008 таких сериалов вроде не было -разобрали всех кто заслужил и сразу...

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 16 июля 2018, 16:26

      Довыпендриваетесь руководство ЦСКА, и вообще никто не купит...

      1
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 > uS_Number oNe 16 июля 2018, 17:15

      Если останется это только плюс для ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 14:09

      Скорей бы заканчивался этот сериал.

      4
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      Рейтинг: +429

      Qranat 16 июля 2018, 13:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никто не хочет Гинеру помогать гасить долги... Только с российскмими алигархами пытается договориться, чтобы как-то легализовать появление денег в клубе, предлагая то Головина, то Дзагоева. Тоже самое расчитывал сделать с Абрамовичем, но у того новый тренер не тряпка и посредственность ему в команде не нужна. А то лапшу народу вешали об интересах Юве, Барселоны и другие сказки... Уважающему себя коучу, распиаренные спецом перед ЧМ, никчемности ЦСКА, Спартака (Кутепов) и Зенита (Дзюба), не нужны !!!

      -4
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > Qranat 16 июля 2018, 13:41

      Наверно, ты прав. Торгуется Гинер якобы то с Абрамовичем, то с Рыболовлевым, глядишь, кто-то из посторонних и клюнет.

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 16 июля 2018, 13:05

      В "Монако", да там своей молодёжи талантливой полно, ещё и Юрка Тилеманс в обойме и к основе подпускается потихоньку...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 16 июля 2018, 12:35

      Интересно сколько????

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 16 июля 2018, 12:19

      Куда его только не сватают.

      1
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 16 июля 2018, 12:06

      По моим данным про Челси - вранье. Сарри только вчера назначили, а через голову тренера ТАКИЕ (известно что в аренду в Нидерланды Головин не пошел бы) предложения не делают. А вот про Монако правда. И это, по-моему, лучший вариант - там он железно будет в основе, да и чемпионат Франции достаточно приближен к нашему.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 16 июля 2018, 12:04

      Головин продолжит катать мяч в ЦСКА. И не надо гонять ветер.

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 16 июля 2018, 11:43

      Это лучший вариант из всех

      1
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