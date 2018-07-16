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«Монако» сделал предложение ЦСКА по Головину

16 июля 2018, 10:06
24

Полузащитник ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В его услугах заинтересован «Монако».

Французский клуб сделал официальное предложение ЦСКА по покупке футболиста сборной России. Ранее сообщалось, что у российского клуба есть предложение от «Челси».

«Очень вероятно, что на этой неделе станет окончательно ясно, где он продолжит карьеру», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Во время чемпионата мира-2018 говорилось об интересе к Головину со стороны «Арсенала», «Ювентуса» и «Барселоны».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Монако ЦСКА Головин Александр
Комментарии (24)
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Тraumtanzеr
1531725625
Нормальный вариант, хороший трамплин. Всяко лучше, чем в топ клубах на лавках и арендах сидеть.
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Dieter Günther Bohlen
1531726680
Попьет шампусика, как Кокорин и выпнут обратно пинком под зад)))
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Патронташ
1531729899
Сплошные "предложения" "богатых женихов". Когда уже с "законным браком" всех поздравим?
Ответить
DePisuares
1531730598
Это лучший вариант из всех
Ответить
val-berezko
1531731876
Головин продолжит катать мяч в ЦСКА. И не надо гонять ветер.
Ответить
Сержтир
1531732782
Куда его только не сватают.
Ответить
ARSteven89
1531735546
В "Монако", да там своей молодёжи талантливой полно, ещё и Юрка Тилеманс в обойме и к основе подпускается потихоньку...
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Qranat
1531737411
Никто не хочет Гинеру помогать гасить долги... Только с российскмими алигархами пытается договориться, чтобы как-то легализовать появление денег в клубе, предлагая то Головина, то Дзагоева. Тоже самое расчитывал сделать с Абрамовичем, но у того новый тренер не тряпка и посредственность ему в команде не нужна. А то лапшу народу вешали об интересах Юве, Барселоны и другие сказки... Уважающему себя коучу, распиаренные спецом перед ЧМ, никчемности ЦСКА, Спартака (Кутепов) и Зенита (Дзюба), не нужны !!!
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zigbert
1531739343
Скорей бы заканчивался этот сериал.
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uS_Number oNe
1531747608
Довыпендриваетесь руководство ЦСКА, и вообще никто не купит...
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