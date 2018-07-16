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  • Поульсен: «В следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR»

Поульсен: «В следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR»

16 июля 2018, 06:52
4

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал решение главного арбитра финального матча чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия аргентинца Нестора Питаны назначить пенальти в ворота Даниэля Субашича. Такое решение было принято после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Думаю, в следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR», – написал Поульсен в твиттере.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Франция Хорватия Субашич Даниэль Поульсен Юссуф Питана Нестор
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1531714586
Руки отрезать не надо , а вот голову включать надо как игрокам так и арбитрам, чтобы думать и правильно оценивать эпизод. Была игра рукой или мяч попал в руку. Находилась рука в естественном положении исходя из биомеханики или нет. ( при беге мы же не держим руки по швам ) Мяч попал в руку при рикошете или ударе игроком по мячу с близкого расстояния. Была рука прижатой к телу или выставлена и преграждала полёт мячу и т.д. А ВАР даёт возможность несколько раз это всё просмотреть и принять правильное решение, а не спонтанное в динамике матча.
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Mazzola
1531716455
Во, садюга! Руки всем отрезать хочет! Не надо выставлять руки и всё. Это всё-таки футбол, а регби это другой вид спорта. Как раз для тех, кто хочет играть и руками, и ногами в мяч.
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zigbert
1531717462
Конечно var более точно определяет эпизод, но пока не известно, примет ли ее окончательно ФИФА?
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abhvfdtcn
1531717998
Чушь полнейшая, игра рукой - это игра рукой, а когда мяч попадает случайно в руку , это не игра рукой.
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