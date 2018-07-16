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    Поульсен: «В следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR»

    Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал решение главного арбитра финального матча чемпионата мира-2018 ФранцияХорватия аргентинца Нестора Питаны назначить пенальти в ворота Даниэля Субашича. Такое решение было принято после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

    «Думаю, в следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR», – написал Поульсен в твиттере.

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Источник: Twitter

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    16.07.2018 06:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 16 июля 2018, 08:13

      Чушь полнейшая, игра рукой - это игра рукой, а когда мяч попадает случайно в руку , это не игра рукой.

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 16 июля 2018, 08:04

      Конечно var более точно определяет эпизод, но пока не известно, примет ли ее окончательно ФИФА?

      2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 16 июля 2018, 07:47

      Во, садюга! Руки всем отрезать хочет! Не надо выставлять руки и всё. Это всё-таки футбол, а регби это другой вид спорта. Как раз для тех, кто хочет играть и руками, и ногами в мяч.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 июля 2018, 07:16

      Руки отрезать не надо , а вот голову включать надо как игрокам так и арбитрам, чтобы думать и правильно оценивать эпизод. Была игра рукой или мяч попал в руку. Находилась рука в естественном положении исходя из биомеханики или нет. ( при беге мы же не держим руки по швам ) Мяч попал в руку при рикошете или ударе игроком по мячу с близкого расстояния. Была рука прижатой к телу или выставлена и преграждала полёт мячу и т.д. А ВАР даёт возможность несколько раз это всё просмотреть и принять правильное решение, а не спонтанное в динамике матча.

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