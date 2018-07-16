Поульсен: «В следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR»

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал решение главного арбитра финального матча чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия аргентинца Нестора Питаны назначить пенальти в ворота Даниэля Субашича. Такое решение было принято после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Думаю, в следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR», – написал Поульсен в твиттере.

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.