Роберто Мартинес: «Азар – самый разносторонний игрок в современном футболе»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал возможный переход своего полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал». Сейчас хавбек выступает за «Челси».

«Азар в «Реале»? Это простой вопрос для меня. Это наиболее всесторонний игрок в современном футболе. Он один из лучших футболистов, если речь идeт об игре один на один. Азар прекрасно умеет взламывать оборону.

А ещe он замечательный человек, лидер, командный игрок, никогда не опускающий планку. Вокруг него можно строить команду-чемпион», – считает тренер.

Рыночная стоимость Азара – 110 миллионов евро.