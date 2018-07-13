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    Роберто Мартинес: «Азар – самый разносторонний игрок в современном футболе»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал возможный переход своего полузащитника Эдена Азара в мадридский «Реал». Сейчас хавбек выступает за «Челси».

    «Азар в «Реале»? Это простой вопрос для меня. Это наиболее всесторонний игрок в современном футболе. Он один из лучших футболистов, если речь идeт об игре один на один. Азар прекрасно умеет взламывать оборону.

    А ещe он замечательный человек, лидер, командный игрок, никогда не опускающий планку. Вокруг него можно строить команду-чемпион», – считает тренер.

    Рыночная стоимость Азара – 110 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.07.2018 19:56
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