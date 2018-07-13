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    «Реал» предлагает за Азара 170 миллионов

    «Реал» рассматривает полузащитника «Челси» Эдена Азара в качестве потенциального усиления состава.

    В Мадриде видят в бельгийце лидера, который заменит ушедшего в «Ювентус» Криштиану Роналду. «Реал» оценивает трансфер 27-летнего футболиста в 170 миллионов евро.

    В шорт-листе мадридцев Азар располагается следом за Неймаром и Килианом Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

    Ранее сообщалось, что Азар заинтересован в переходе в «Барселону».

    Контракт хавбека с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.

    Источник: Daily Mail

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    13.07.2018 11:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:52

      Реал перехватывает инициативу.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 13 июля 2018, 15:41

      Азар лучше Неймара раза в два. Соответственно, 500 лямов на бочку и по рукам.)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 июля 2018, 14:50

      Бензема продать - купить Азара и Мбаппе)))

      2
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      Рейтинг: +1052

      mig28 13 июля 2018, 12:28

      170? вы серьезно?! во-первых не стоит столько, во-вторых вряд ли после 100ки барсы, реал сразу на 70 млн поднимет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 13 июля 2018, 11:54

      барселона подмигивала и заигрывала с азаром, и почти соблазнила его. но тут, дверь распахнулась, и на пороге с мешком появился реал

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 11:54

      Пошел аукцион 170 миллионов раз...Мужчина в форме барселоны тянет руку...

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