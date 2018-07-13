«Реал» предлагает за Азара 170 миллионов

«Реал» рассматривает полузащитника «Челси» Эдена Азара в качестве потенциального усиления состава.

В Мадриде видят в бельгийце лидера, который заменит ушедшего в «Ювентус» Криштиану Роналду. «Реал» оценивает трансфер 27-летнего футболиста в 170 миллионов евро.

В шорт-листе мадридцев Азар располагается следом за Неймаром и Килианом Мбаппе (оба – «ПСЖ»).

Ранее сообщалось, что Азар заинтересован в переходе в «Барселону».

Контракт хавбека с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.