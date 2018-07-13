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Азар заинтересован в переходе в «Барселону»

13 июля 2018, 07:30
11

«Барселона» рассматривает полузащитника «Челси» Эдена Азара в качестве потенциального усиления команды.

Ранее сообщалось, что каталонцы видят в нем замену Андресу Иньесте. Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро. На бельгийца претендует еще один представитель Примеры – «Реал».

«Барса» провела на прошлой неделе переговоры с агентами 27-летнего игрока. В ходе встречи стало ясно, что Азар готов покинуть «Челси» ради перехода в «Барселону».

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Барселона Азар Эден
Комментарии (11)
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ДСА
1531456769
Реал дает намного больше.
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Рубик Докоян
1531457193
Посмотрим кто победит в перетягивании каната, но инфы выходят взаимоисключающие. То в интервью у Азара звучит, что его давняя мечта играть в "Реале." Теперь же якобы даёт добро на переход в "Барсу".
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Александр ЗА
1531459509
Да
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A-Den
1531460173
Даже покупка Неймара в Барселону не пугала меня так же сильно как эта новость. Перес забирай бельгийцы!
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bumer_moscow
1531460479
мда
Ответить
KOLBIS
1531460711
Не пойму что-то,он же о Реале мечтает...
Ответить
zidane 2006
1531471155
Для Барселоны это будет подписание века.
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zigbert
1531554717
Не получилось с Гризманном - теперь можно переключится на Азара.
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