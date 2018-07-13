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    Азар заинтересован в переходе в «Барселону»

    «Барселона» рассматривает полузащитника «Челси» Эдена Азара в качестве потенциального усиления команды.

    Ранее сообщалось, что каталонцы видят в нем замену Андресу Иньесте. Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро. На бельгийца претендует еще один представитель Примеры – «Реал».

    «Барса» провела на прошлой неделе переговоры с агентами 27-летнего игрока. В ходе встречи стало ясно, что Азар готов покинуть «Челси» ради перехода в «Барселону».

    Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.

    Источник: Sport.es

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    13.07.2018 07:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:51

      Не получилось с Гризманном - теперь можно переключится на Азара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      zidane 2006 13 июля 2018, 11:39

      Для Барселоны это будет подписание века.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 08:45

      Не пойму что-то,он же о Реале мечтает...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > KOLBIS 13 июля 2018, 09:43

      он мечтает свалить, а куда сам еще не решил

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > Garrincha58 13 июля 2018, 10:57

      Либо еще ноликов в контракте маловато...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > KOLBIS 13 июля 2018, 12:24

      А окажется вообще в мю к примеру ))да летом саги длиннее чем зимой

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 июля 2018, 08:41

      мда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      A-Den 13 июля 2018, 08:36

      Даже покупка Неймара в Барселону не пугала меня так же сильно как эта новость. Перес забирай бельгийцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 июля 2018, 08:25

      Да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 июля 2018, 07:46

      Посмотрим кто победит в перетягивании каната, но инфы выходят взаимоисключающие. То в интервью у Азара звучит, что его давняя мечта играть в "Реале." Теперь же якобы даёт добро на переход в "Барсу".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 13 июля 2018, 07:39

      Реал дает намного больше.

      0
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