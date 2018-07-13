Азар заинтересован в переходе в «Барселону»

«Барселона» рассматривает полузащитника «Челси» Эдена Азара в качестве потенциального усиления команды.

Ранее сообщалось, что каталонцы видят в нем замену Андресу Иньесте. Сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро. На бельгийца претендует еще один представитель Примеры – «Реал».

«Барса» провела на прошлой неделе переговоры с агентами 27-летнего игрока. В ходе встречи стало ясно, что Азар готов покинуть «Челси» ради перехода в «Барселону».

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.