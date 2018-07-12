«Барселона» видит в Азаре замену Иньесте. Сумма трансфера – 100 миллионов

Полузащитник «Челси» Эден Азар этим летом может сменить клуб.

Ранее заинтересованность в 27-летнем игроке сборной Бельгии проявил «Реал». Теперь к нему присоединилась «Барселона».

В Каталонии хавбек призван заменить Андреса Иньесту, ушедшего в японский клуб «Виссел Кобэ» по окончании предыдущего сезона. «Барселона» предложит за Азара не менее 100 миллионов евро. Эти деньги каталонцы планировали потратить на приобретение форварда Антуана Гризманна, который остался в «Атлетико», продлив действующий контракт.

В случае, если Азара заполучить не удастся, «Барселона» переключит внимание на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.