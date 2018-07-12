Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» видит в Азаре замену Иньесте. Сумма трансфера – 100 миллионов

«Барселона» видит в Азаре замену Иньесте. Сумма трансфера – 100 миллионов

12 июля 2018, 08:31
31

Полузащитник «Челси» Эден Азар этим летом может сменить клуб.

Ранее заинтересованность в 27-летнем игроке сборной Бельгии проявил «Реал». Теперь к нему присоединилась «Барселона».

В Каталонии хавбек призван заменить Андреса Иньесту, ушедшего в японский клуб «Виссел Кобэ» по окончании предыдущего сезона. «Барселона» предложит за Азара не менее 100 миллионов евро. Эти деньги каталонцы планировали потратить на приобретение форварда Антуана Гризманна, который остался в «Атлетико», продлив действующий контракт.

В случае, если Азара заполучить не удастся, «Барселона» переключит внимание на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Челси Барселона Тоттенхэм Иньеста Андрес Азар Эден Эриксен Кристиан
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1531373906
У самого Азара мечта играть в " Реале". Кто из этих клубов его купит, то заметно усилит середину поля. Игрок редкого футбольного дарования в современном футболе. "Тачку не возит", всё делает на высокой скорости, а функционал и скоростная выносливость впечатляют.
Ответить
andrej-lucevich
1531373911
берите его за хорошие деньги!
Ответить
Project Бабангида
1531374629
не в обиду каталонцам, реалу он больше подходит.
Ответить
МВС
1531376661
Модрич если и сможет выбраться от Романа Аркадьевича,то дорога одна—в Мадрид у него.это довольно известный факт.
Ответить
Garrincha58
1531376815
Азар никогда не заменит Иньесту не родился еще такой игрок
Ответить
VeniaminS
1531377007
Хорошее усиление!!!
Ответить
zigbert
1531385716
Иньесту пожалуй заменить будет трудно.
Ответить
Yev
1531386589
Иниеста великий, уникальный игрок, такое сравнение нужно ещё заслужить.
Ответить
Cules2013
1531402931
Азар и Иньеста, это как бы несколько разного плана игроки. Странное сравнение, такое же странное, как и то, что Эриксен №3 в списке после Гризманна и Азара. Как раз-таки его перво-наперво и нужно было брать. Видимо датчанин в рядах Барсы я так и не увижу, жаль. Зато купили некоего Артура)
Ответить
la verdad
1531413056
Сравнили Азара и Эриксена???
Ответить
Главные новости
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
3
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
3
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
3
Все новости
Все новости
Список самых дорогих клубов мира
13:45
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
Вчера, 14:00
7
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
«Реал» презентовал нового главного тренера
Вчера, 09:50
1
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
18 августа
10
Назван новый капитан «Барселоны»
17 августа
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
17 августа
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
17 августа
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
17 августа
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+