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    «Барселона» видит в Азаре замену Иньесте. Сумма трансфера – 100 миллионов

    Полузащитник «Челси» Эден Азар этим летом может сменить клуб.

    Ранее заинтересованность в 27-летнем игроке сборной Бельгии проявил «Реал». Теперь к нему присоединилась «Барселона».

    В Каталонии хавбек призван заменить Андреса Иньесту, ушедшего в японский клуб «Виссел Кобэ» по окончании предыдущего сезона. «Барселона» предложит за Азара не менее 100 миллионов евро. Эти деньги каталонцы планировали потратить на приобретение форварда Антуана Гризманна, который остался в «Атлетико», продлив действующий контракт.

    В случае, если Азара заполучить не удастся, «Барселона» переключит внимание на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    Контракт Азара с «Челси» рассчитан до 2020 года. Стороны ведут переговоры о его продлении, но футболиста не устраивают условия обновленного соглашения.

    Источник: Sport.es

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    12.07.2018 08:31
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 июля 2018, 22:20

      Иньеста и Хави - школа и стиль Барселоны. Азар пока играл в командах,где от него не требовалось изящества. В Барсе ему придется вносить в свою игру новые штрихи

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 12 июля 2018, 19:30

      Сравнили Азара и Эриксена???

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 12 июля 2018, 18:41

      Азар то лучше Неймара, 300млн не хотите?!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 июля 2018, 16:42

      Азар и Иньеста, это как бы несколько разного плана игроки. Странное сравнение, такое же странное, как и то, что Эриксен №3 в списке после Гризманна и Азара. Как раз-таки его перво-наперво и нужно было брать. Видимо датчанин в рядах Барсы я так и не увижу, жаль. Зато купили некоего Артура)

      1
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 12 июля 2018, 12:46

      Азар на данный момент лучший вместе с Модричем.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 12 июля 2018, 12:45

      Заменить Иньесту невозможно. Но Азар хороший ,самобытный игрок.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 июля 2018, 12:09

      Иниеста великий, уникальный игрок, такое сравнение нужно ещё заслужить.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:55

      Иньесту пожалуй заменить будет трудно.

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > zigbert 12 июля 2018, 12:45

      иньесту вообще заменить нельзя как и хави но близко к их уровню азар может быть !

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 июля 2018, 09:30

      Хорошее усиление!!!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2018, 09:26

      Азар никогда не заменит Иньесту не родился еще такой игрок

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