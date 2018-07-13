«Рубин» следит за экс-защитником «Лас-Пальмаса». Год назад он вел переговоры с «Барселоной»

Экс-защитник «Лас-Пальмаса» Мичел Маседо входит в сферу интересов нескольких клубов, среди которых значится «Рубин», сообщает Periodista de leganes.

28-летний бразилец является на данный момент свободным агентом, его агент занят поиском нового клуба. Известно, что на игрока претендуют «Леганес», «Хетафе», «Райо Вальекано», «Эспаньол» и «Жирона».

Агент футболиста обозначил запросы своего клиента по зарплате на новом месте работы – 1 миллион евро.

Год назад сообщалось, что Маседо вел переговоры с «Барселоной».