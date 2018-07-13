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    «Рубин» следит за экс-защитником «Лас-Пальмаса». Год назад он вел переговоры с «Барселоной»

    Экс-защитник «Лас-Пальмаса» Мичел Маседо входит в сферу интересов нескольких клубов, среди которых значится «Рубин», сообщает Periodista de leganes.

    28-летний бразилец является на данный момент свободным агентом, его агент занят поиском нового клуба. Известно, что на игрока претендуют «Леганес», «Хетафе», «Райо Вальекано», «Эспаньол» и «Жирона».

    Агент футболиста обозначил запросы своего клиента по зарплате на новом месте работы – 1 миллион евро.

    Год назад сообщалось, что Маседо вел переговоры с «Барселоной».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 08:07
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 11:01

      Что следить ,надо брать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 13 июля 2018, 09:48

      Давай в Казань

      1
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