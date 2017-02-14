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    «Барселона» летом хочет приобрести защитника «Лас-Пальмаса»

    Защитник «Лас-Пальмаса» Мичел попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб намерен приобрести 27-летнего бразильца во время летнего трансферного окна. Данный интерес вызван травмой полузащитника каталонцев Алейша Видаля, который из-за повреждения лодыжки выбыл на долгий срок.

    Контракт Мичела с клубом из Лас-Пальмаса рассчитан до лета 2018 года. Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Мичел провел за «Лас-Пальмас» в Примере 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами и четырьмя желтыми карточками.

    Источник: Marca

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    14.02.2017 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 февраля 2017, 22:29

      О как)

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