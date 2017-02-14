«Барселона» летом хочет приобрести защитника «Лас-Пальмаса»

Защитник «Лас-Пальмаса» Мичел попал в сферу интересов «Барселоны». По информации источника, каталонский клуб намерен приобрести 27-летнего бразильца во время летнего трансферного окна. Данный интерес вызван травмой полузащитника каталонцев Алейша Видаля, который из-за повреждения лодыжки выбыл на долгий срок.

Контракт Мичела с клубом из Лас-Пальмаса рассчитан до лета 2018 года. Стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 1,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Мичел провел за «Лас-Пальмас» в Примере 19 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами и четырьмя желтыми карточками.