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    Вратарь Бельгии Миньоле: «Акинфеев провел выдающийся турнир»

    Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле считает, что россияне должны гордиться своей национальной командой, которая на проходящем чемпионате мира-2018 добралась до четвертьфинала.

    – Для многих россиян стало событием выступление национальной команды. Что можете сказать о сборной России?

    – Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете – выкладываться по максимуму. Учитывая то, что ваша команда дошла до 1/4 финала, – а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале – народ должен быть доволен выступлением сборной.

    – Можете выделить кого-то из игроков российской команды?

    – Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провел выдающийся турнир. Также выделяется Артем Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Александра Головина.

    Источник: Известия

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    13.07.2018 07:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 10:58

      Сказал пожалуй верно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 июля 2018, 14:00

      че за фамилии у них,минье,миньёле

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 13 июля 2018, 09:44

      Походу писарчуков тут набирают по объявлению

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 13 июля 2018, 09:06

      Редактор, ну как так-то?! Уже совсем ни в какие рамки, поставьте себе spell-checker какой-нибудь, что ли, ведь совсем глупые опечатки и ошибки.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 июля 2018, 08:19

      К забыли в заголовке Аинфеев

      4
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