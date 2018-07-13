Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вратарь Бельгии Миньоле: «Акинфеев провел выдающийся турнир»

Вратарь Бельгии Миньоле: «Акинфеев провел выдающийся турнир»

13 июля 2018, 07:54
5

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле считает, что россияне должны гордиться своей национальной командой, которая на проходящем чемпионате мира-2018 добралась до четвертьфинала.

– Для многих россиян стало событием выступление национальной команды. Что можете сказать о сборной России?

– Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете – выкладываться по максимуму. Учитывая то, что ваша команда дошла до 1/4 финала, – а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале – народ должен быть доволен выступлением сборной.

– Можете выделить кого-то из игроков российской команды?

– Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провел выдающийся турнир. Также выделяется Артем Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Александра Головина.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Бельгия Акинфеев Игорь Дзюба Артем Миньоле Симон Головин Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
anri1703
1531459194
К забыли в заголовке Аинфеев
Ответить
general.lizyukov
1531461960
Редактор, ну как так-то?! Уже совсем ни в какие рамки, поставьте себе spell-checker какой-нибудь, что ли, ведь совсем глупые опечатки и ошибки.
Ответить
Vickont
1531464261
Походу писарчуков тут набирают по объявлению
Ответить
спанчес
1531479626
че за фамилии у них,минье,миньёле
Ответить
zigbert
1531555096
Сказал пожалуй верно.
Ответить
Главные новости
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
1
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
4
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
3
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
3
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+