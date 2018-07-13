Вратарь Бельгии Миньоле: «Акинфеев провел выдающийся турнир»

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле считает, что россияне должны гордиться своей национальной командой, которая на проходящем чемпионате мира-2018 добралась до четвертьфинала.

– Для многих россиян стало событием выступление национальной команды. Что можете сказать о сборной России?

– Уверен, россияне могут гордиться проведенным чемпионатом. Безусловно, на команду положительно повлияла поддержка болельщиков. Выступление сборной России основывалось на энергии, силе и желании победить. Думаю, это заложено в русском менталитете – выкладываться по максимуму. Учитывая то, что ваша команда дошла до 1/4 финала, – а если бы была удачливее в серии пенальти с хорватами, то выступала бы в полуфинале – народ должен быть доволен выступлением сборной.

– Можете выделить кого-то из игроков российской команды?

– Будучи вратарем, я всегда обращаю внимание на своего коллегу по амплуа Игоря Акинфеева. Он провел выдающийся турнир. Также выделяется Артем Дзюба. У него хорошие физические данные, высокий рост, и он очень силен. Еще отметил бы Александра Головина.