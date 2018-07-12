Вида – о свисте с трибун: «Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми»

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида в эфире телеканала «Россия 24» попросил прощения у россиян за свою ошибку, допущенную после четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с командой России.

Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

– Не смутило то, что кто-то свистел на трибунах?

– Нет, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день