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    Вида – о свисте с трибун: «Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми»

    Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида в эфире телеканала «Россия 24» попросил прощения у россиян за свою ошибку, допущенную после четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с командой России.

    Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

    – Не смутило то, что кто-то свистел на трибунах?

    – Нет, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках.

    Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.07.2018 06:31
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 июля 2018, 23:40

      Скажи "Слава России", тогда простим)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 июля 2018, 22:23

      всё проехали уже..... молодец конечно ,что извинился!

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 12 июля 2018, 22:04

      юношеский безголовый поступок...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 12 июля 2018, 12:21

      Да задрали уже. Посмеялись и забыли. Нет мусолить эту тему будем ещё год.

      6
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 12 июля 2018, 12:18

      Он в Турции теперь будет играть, пусть крикнет там слава Курдам

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 июля 2018, 12:09

      Старайся делать меньше в жизни ошибок

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 12 июля 2018, 12:07

      Может ещё причёску как-то поменять.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июля 2018, 11:27

      Опомнился.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 12 июля 2018, 11:02

      Надо всегда думать головой, а не головкой.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июля 2018, 10:52

      на эмоциях было дело, вспомните некоего вадима евсеева, тоже ведь некорректно высказался после уэльса, однако никто ведь не перевозбудился от этого тогда

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