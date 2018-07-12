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  • Вида – о свисте с трибун: «Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми»

Вида – о свисте с трибун: «Я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми»

12 июля 2018, 06:31
46

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида в эфире телеканала «Россия 24» попросил прощения у россиян за свою ошибку, допущенную после четвертьфинального матча чемпионата мира-2018 с командой России.

Вида вместе с Огненом Вукоевичем опубликовали видео со словами «Слава Украине». После этого руководство Хорватского футбольного союза исключило Вукоевича из состава делегации, а ФИФА оштрафовала его на 15 тысяч франков. Сам Вида получил предупреждение.

– Не смутило то, что кто-то свистел на трибунах?

– Нет, я сделал ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь, надо учиться на ошибках.

Вида и «Слава Украине». Скандал бушует третий день

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Публикация от text (@mcmakh)

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Вида Домагой
Комментарии (46)
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Viper for CSKA
1531370327
Кому сдались его извинения? Он уже сказал всё, что хотел. Если мозгов у человека не хватает, чтобы понять, когда нужно промолчать, то какой смысл вообще его дальше слушать. Дальше свистеть бессмысленно, у нас же свобода слова, придурков с подобными заявлениями и в составе россиян достаточно, ничего живут дальше, лекции посещают в перерывах между акциями Навального. Хотелось бы только одного, чтобы русская команда поскорее сыграла в Хорватии. Со сборной или с Динамо, Риекой итд. И вот там нужно хором закричать : Слава Югославии ( или Сербии). Вот тогда интересно посмотреть, как такие деятели, как Вида и Вукоевич будут лыбиться в камеру.
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Project Бабангида
1531370675
одной фразой порвал пердак местного дитера болена
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BlackMurder
1531373586
Ну из-за одного -двух дураков, не стоит осуждать всю сборную, хорваты молодцы и это факт, а остальные команды тупо не дооценили соперника, вторые таймы Что хорваты на раз два вывозят
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KOLBIS
1531379130
Да заставила видать федерация хорватская,уедет из России еще больше вякать начнет,ГНИДА она ГНИДОЙ и сдохнет...
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арейская
1531379972
Что-то не верится в его извинения, не от души они, а по принуждению
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Дедуктор
1531381007
Вида - конечно, тот еще орк. Глуп и агрессивен. Как орку и положено. Но на поле этот орк исключительно хорош. И, кстати, именно агрессивностью. Мобилен, хорошо бегает, смело идет в стыки и подкаты. Играет очень ярко. В принципе, это исключительно дело ФИФА - поставить орка в рамки приличия жесткими административными мерами. Чтобы он радовал людей игрой, а не злил их тупыми провокациями.
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polt
1531381901
С башкой дружить надо, придурок. Как в детсадике, напакостил, а родители заставили извиниться.
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prtcs
1531382537
Надо всегда думать головой, а не головкой.
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zigbert
1531384064
Опомнился.
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Snek
1531387282
Да задрали уже. Посмеялись и забыли. Нет мусолить эту тему будем ещё год.
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