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    РФС: «От души благодарим Жиркова, Игнашевича и Самедова за все, что они сделали для сборной России»

    РФС выразил благодарность защитнику Сергею Игнашевичу и полузащитникам Юрию Жиркову и Александру Самедову за выступления в сборной России.

    После поражения россиян от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 эти трое футболистов объявили о завершении карьеры в национальной команде.

    «Российский футбольный союз от души благодарит Юрия Жиркова, Сергея Игнашевича и Александра Самедова за все, что они сделали для национальной сборной России! Все трое футболистов оставили яркий след в главной команде страны, стали соавторами исторического выхода в четвертьфинал ЧМ-2018, приносили своей игрой радость миллионам соотечественников, всегда действовали с полной самоотдачей в футболке национальной сборной России.

    Желаем им здоровья, успехов и удачи как в футболе, так и личной жизни!» – сообщается на официальном сайте РФС.

    Игнашевич защищал цвета сборной России с 2002 года, Жирков – с 2005-го, Самедов – с 2011-го.

    Источник: РФС

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    11.07.2018 19:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +137

      coocoo 12 июля 2018, 12:02

      Смолова тоже от души !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июля 2018, 21:54

      Спасибо большое за приятные моменты на ЧМ!!! Не старейте душой, удачи во всем!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Shak71 11 июля 2018, 21:33

      Спасибо «старички», всех себя отдали за честь страны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 июля 2018, 20:55

      Спасибо парни ,вашу игру никто не забудет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 июля 2018, 20:40

      И всё? И больше, таки никто не уйдёт?)
      Спасибо парни за ваш труд.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июля 2018, 20:04

      присоединяюсь ко всем пожеланиям! спасибо большое парни!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 11 июля 2018, 19:41

      Все трое - ключевые игроки, вели за собой. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

      4
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 11 июля 2018, 19:39

      Уходит с ними целая эпоха

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 11 июля 2018, 19:34

      Уважаемые Юрий Валентинович, Сергей Николаевич и Александр Сергеевич. Спасибо вам за ваши выступления в сборной России по футболу. К вам никогда не было претензий по самоотдаче и мужеству. Вы есть и будете примером для молодых игроков. Желаю вам успеха в дальнейшей вашей жизни.

      7
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 11 июля 2018, 19:34

      хочется обнять всех троих, и сказать - какие же вы классные

      5
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