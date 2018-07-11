РФС: «От души благодарим Жиркова, Игнашевича и Самедова за все, что они сделали для сборной России»

РФС выразил благодарность защитнику Сергею Игнашевичу и полузащитникам Юрию Жиркову и Александру Самедову за выступления в сборной России.

После поражения россиян от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 эти трое футболистов объявили о завершении карьеры в национальной команде.

«Российский футбольный союз от души благодарит Юрия Жиркова, Сергея Игнашевича и Александра Самедова за все, что они сделали для национальной сборной России! Все трое футболистов оставили яркий след в главной команде страны, стали соавторами исторического выхода в четвертьфинал ЧМ-2018, приносили своей игрой радость миллионам соотечественников, всегда действовали с полной самоотдачей в футболке национальной сборной России.

Желаем им здоровья, успехов и удачи как в футболе, так и личной жизни!» – сообщается на официальном сайте РФС.

Игнашевич защищал цвета сборной России с 2002 года, Жирков – с 2005-го, Самедов – с 2011-го.