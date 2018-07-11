Врач сборной России: «Игнашевич мог бы играть в футбол еще год-два»

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич мог бы еще пару лет поиграть на высоком уровне.

После поражения национальной команды от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 футболист объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля ему исполнится 39 лет.

«Безусловно, он точно мог бы играть ещe и год, и два. Но Сергей сделал свой выбор и закончил фантастическую карьеру на самой высокой, мажорной ноте.

Откуда в нeм такая сила? Генетика и профессиональное отношение к делу – это основное. Плюс за время карьеры Сергей избежал серьeзных травм. Но отсутствие повреждений – это не просто стечение обстоятельств, но и постоянный контроль оптимального веса, тренировки по профилактике травм, грамотное восстановление, сбалансированная диета. Я знаю его с 2012 года, и все эти годы он точно всe вышеперечисленное соблюдал», – сказал Безуглов.