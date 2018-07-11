Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Врач сборной России: «Игнашевич мог бы играть в футбол еще год-два»

    Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич мог бы еще пару лет поиграть на высоком уровне.

    После поражения национальной команды от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 футболист объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля ему исполнится 39 лет.

    «Безусловно, он точно мог бы играть ещe и год, и два. Но Сергей сделал свой выбор и закончил фантастическую карьеру на самой высокой, мажорной ноте.

    Откуда в нeм такая сила? Генетика и профессиональное отношение к делу – это основное. Плюс за время карьеры Сергей избежал серьeзных травм. Но отсутствие повреждений – это не просто стечение обстоятельств, но и постоянный контроль оптимального веса, тренировки по профилактике травм, грамотное восстановление, сбалансированная диета. Я знаю его с 2012 года, и все эти годы он точно всe вышеперечисленное соблюдал», – сказал Безуглов.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.07.2018 17:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 12 июля 2018, 06:06

      Игнашевич машина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 июля 2018, 22:31

      Если игнашевича использовать чисто как защитника и не более, то он вполне может и три, четыре года поиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 11 июля 2018, 18:32

      Игнашыч отыграл отлично,даж не смотря на автогол...что-то замены в Цска не видно ни ему,ни братьям...мож он поторопился?гинер пусть потрясёт кошельком-может и уговорит ещё на сезон?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 июля 2018, 18:10

      Сергей Маклаутович...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 июля 2018, 17:14

      Хорош издеваться над Серёгой! Сколько можно. коняшки наверное в ах.е, что делать дальше без братьев и Серёги

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Федя Кабак 11 июля 2018, 18:34

      фернандес ещё уйдёт вдруг...братья тож уходят?я что то пропустил...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ivan-football-fan 11 июля 2018, 20:15

      Он не конь безголовый, а свинья подколодная

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11