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  • Врач сборной России: «Игнашевич мог бы играть в футбол еще год-два»

Врач сборной России: «Игнашевич мог бы играть в футбол еще год-два»

11 июля 2018, 17:11
8

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич мог бы еще пару лет поиграть на высоком уровне.

После поражения национальной команды от Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале чемпионата мира-2018 футболист объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля ему исполнится 39 лет.

«Безусловно, он точно мог бы играть ещe и год, и два. Но Сергей сделал свой выбор и закончил фантастическую карьеру на самой высокой, мажорной ноте.

Откуда в нeм такая сила? Генетика и профессиональное отношение к делу – это основное. Плюс за время карьеры Сергей избежал серьeзных травм. Но отсутствие повреждений – это не просто стечение обстоятельств, но и постоянный контроль оптимального веса, тренировки по профилактике травм, грамотное восстановление, сбалансированная диета. Я знаю его с 2012 года, и все эти годы он точно всe вышеперечисленное соблюдал», – сказал Безуглов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Игнашевич Сергей Безуглов Эдуард
Комментарии (8)
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Федя Кабак
1531318479
Хорош издеваться над Серёгой! Сколько можно. коняшки наверное в ах.е, что делать дальше без братьев и Серёги
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KOLBIS
1531321833
Сергей Маклаутович...
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SPACE TRUCKIN
1531323171
Игнашыч отыграл отлично,даж не смотря на автогол...что-то замены в Цска не видно ни ему,ни братьям...мож он поторопился?гинер пусть потрясёт кошельком-может и уговорит ещё на сезон?
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BlackMurder
1531337492
Если игнашевича использовать чисто как защитника и не более, то он вполне может и три, четыре года поиграть
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A-Den
1531364781
Игнашевич машина
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