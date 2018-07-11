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  • Игнашевич выступал за сборную России при девяти разных тренерах

Игнашевич выступал за сборную России при девяти разных тренерах

11 июля 2018, 14:16
4

После вылета сборной России с чемпионата мира-2018 защитник ЦСКА и национальной команды Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

Футболист, которому 14 июля исполнится 39 лет, дебютировал за сборную в августе 2002 года.

Таким образом он выступал за команду на протяжении 16 лет. За это время сборную возглавляли девять тренеров: Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, Юрий Семин, Александр Бородюк (и.о.), Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РФС
Россия Россия ЦСКА Игнашевич Сергей Хиддинк Гус Адвокат Дик Газзаев Валерий Слуцкий Леонид Черчесов Станислав Семин Юрий Ярцев Георгий Капелло Фабио Бородюк Александр
Комментарии (4)
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vladimir-7
1531310749
Повидал Сергей тренеров и хороших, и "так называемых" тренеров.
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panmon
1531313108
на ЧМ-18 отметился отличной игрой и даже голом за испанию!
Ответить
Федя Кабак
1531318824
Уважение и респект Сереге! Настоящий мужик и игрок
Ответить
Чикомас
1531319048
Легендой стал...
Ответить
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