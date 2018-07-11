Игнашевич выступал за сборную России при девяти разных тренерах

После вылета сборной России с чемпионата мира-2018 защитник ЦСКА и национальной команды Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

Футболист, которому 14 июля исполнится 39 лет, дебютировал за сборную в августе 2002 года.

Таким образом он выступал за команду на протяжении 16 лет. За это время сборную возглавляли девять тренеров: Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, Юрий Семин, Александр Бородюк (и.о.), Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов.