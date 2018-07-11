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    Игнашевич выступал за сборную России при девяти разных тренерах

    После вылета сборной России с чемпионата мира-2018 защитник ЦСКА и национальной команды Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры.

    Футболист, которому 14 июля исполнится 39 лет, дебютировал за сборную в августе 2002 года.

    Таким образом он выступал за команду на протяжении 16 лет. За это время сборную возглавляли девять тренеров: Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, Юрий Семин, Александр Бородюк (и.о.), Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фабио Капелло, Леонид Слуцкий и Станислав Черчесов.

    Источник: РФС

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    11.07.2018 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 июля 2018, 17:24

      Легендой стал...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 июля 2018, 17:20

      Уважение и респект Сереге! Настоящий мужик и игрок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июля 2018, 15:45

      на ЧМ-18 отметился отличной игрой и даже голом за испанию!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июля 2018, 15:05

      Повидал Сергей тренеров и хороших, и "так называемых" тренеров.

      4
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