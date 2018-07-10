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Мбаппе, Жиру, Матюиди – в составе Франции на матч с Бельгией; Шадли, Феллайни, Дембеле сыграют у бельгийцев

10 июля 2018, 19:53

Стали известны стартовые составы команд на полуфинальный матч чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Бельгии.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Мбаппе, Гризманн, Матюиди, Жиру.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Шадли, Вертонген, Феллайни, Дембеле, Витсель, Де Брюйне, Азар, Лукаку.

Встреча на «Санкт-Петербурге» начнется в 21:00 по Москве. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

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Источник: Twitter
Чемпионат мира Франция Бельгия Матюиди Блейз Феллайни Маруан Жиру Оливье Шадли Насер Дембеле Мусса Мбаппе Килиан
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