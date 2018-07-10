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    Вукоевич: «Я сам заплачу штраф ФИФА. Не хочу никого втягивать в эту ситуацию»

    Скаут киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины в уплате штрафа ФИФА.

    После матча РоссияХорватия (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Вукоевич вместе с защитником балканской команды записали видео, на котором произносят фразу «Слава Украине».

    В результате Вукоевич был выведен из делегации хорватов на чемпионате мира и оштрафован ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков. В ФФУ заявили, что готовы возместить ему деньги за уплату штрафа.

    «Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

    Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить «Динамо» и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом.

    После ЧМ-2018 я возвращаюсь в «Динамо». У меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с «Шахтером», приводит слова Вукоевича Obozrevatel.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 17:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 июля 2018, 23:19

      Штраф не изменит его русофобского нутро...

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Вот оно чё Михалыч 11 июля 2018, 08:35

      "Русофо́бия (от рус[1] и др.-греч. φόβος — страх) — предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное отношение к России[2]" ....не имеет значения национальность, важно что я гражданин России... )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Вот оно чё Михалыч 11 июля 2018, 16:23

      Это ваше субъективное мнение!.....у меня очень много русских знакомых и я никогда не испытывал негативного отношение к себе. Нет плохой нации-есть плохие люди и судить по национальному признаку удел личностей с низким уровнем сознания и морали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 10 июля 2018, 23:00

      Ну так сказали бы "Спасибо Украине" или "Спасибо Динамо". Фашистские лозунги зачем повторять?
      Усташ и есть усташ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11241

      alp 10 июля 2018, 21:54

      теперь ваше дело с видой поросячье - обосрались жидко по ногам - стойте обтекайте

      2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 10 июля 2018, 20:35

      Чтобы у тебя денег не хватило!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 июля 2018, 19:06

      летсмлягоу..
      Швыдко.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Дави гниду 10 июля 2018, 18:32

      Похоже из усташей.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 10 июля 2018, 18:14

      Всмысле отпустил на ЧМ?! УФПЛ уже футболистов на ЧМ не отпускает???

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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva > InterMilLano1908 10 июля 2018, 18:57

      он не футболист, он футбольный скаут)

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 10 июля 2018, 18:12

      Истинный укроп! Зелененький такой!)

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 10 июля 2018, 18:07

      Ложка дегтя.

      7
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