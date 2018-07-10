Вукоевич: «Я сам заплачу штраф ФИФА. Не хочу никого втягивать в эту ситуацию»

Скаут киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины в уплате штрафа ФИФА.

После матча Россия – Хорватия (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Вукоевич вместе с защитником балканской команды записали видео, на котором произносят фразу «Слава Украине».

В результате Вукоевич был выведен из делегации хорватов на чемпионате мира и оштрафован ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков. В ФФУ заявили, что готовы возместить ему деньги за уплату штрафа.

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить «Динамо» и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом.

После ЧМ-2018 я возвращаюсь в «Динамо». У меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с «Шахтером», приводит слова Вукоевича Obozrevatel.