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  • Вукоевич: «Я сам заплачу штраф ФИФА. Не хочу никого втягивать в эту ситуацию»

Вукоевич: «Я сам заплачу штраф ФИФА. Не хочу никого втягивать в эту ситуацию»

10 июля 2018, 17:43
16

Скаут киевского «Динамо» и сборной Хорватии Огнен Вукоевич отказался от помощи Федерации футбола Украины в уплате штрафа ФИФА.

После матча РоссияХорватия (2:2, 3:4 по пенальти) в четвертьфинале ЧМ-2018 Вукоевич вместе с защитником балканской команды записали видео, на котором произносят фразу «Слава Украине».

В результате Вукоевич был выведен из делегации хорватов на чемпионате мира и оштрафован ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков. В ФФУ заявили, что готовы возместить ему деньги за уплату штрафа.

«Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку.

Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить «Динамо» и Игоря Суркиса, поскольку он меня отпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом.

После ЧМ-2018 я возвращаюсь в «Динамо». У меня будет много работы, так как открылось трансферное окно. Нас ждет Суперкубок с «Шахтером», приводит слова Вукоевича Obozrevatel.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия Вукоевич Огнен
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Приус
1531235273
Ложка дегтя.
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Saang (SCR)
1531235551
Истинный укроп! Зелененький такой!)
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InterMilLano1908
1531235669
Всмысле отпустил на ЧМ?! УФПЛ уже футболистов на ЧМ не отпускает???
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Дави гниду
1531236759
Похоже из усташей.
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shinnik
1531238791
летсмлягоу.. Швыдко.
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Max Bobr
1531244151
Чтобы у тебя денег не хватило!
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alp
1531248862
теперь ваше дело с видой поросячье - обосрались жидко по ногам - стойте обтекайте
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general.lizyukov
1531252801
Ну так сказали бы "Спасибо Украине" или "Спасибо Динамо". Фашистские лозунги зачем повторять? Усташ и есть усташ.
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a-rakhmatov
1531253940
Штраф не изменит его русофобского нутро...
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