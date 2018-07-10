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    В интернете появился еще один ролик с Видой. В нем он тоже говорит «Слава Украине»

    В интернете появилось видео с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Ролик длится полминуты, большую часть видео игрок говорит на хорватском языке, но в начале записи произносит «Слава Украине».

    Ту же фразу он сказал на видео после матча 1/4 финала ЧМ против России (2:2; 4:3 по пенальти), снятом вместе с Огеном Вукоевичем. Посмотреть его можно в материале «Бомбардира». Позже Вида извинился за свои слова и заявил, что это была шутка.

    ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео со словами про Украину

    В ролике, прикрепленном выше, возле Виды находится член тренерского штаба Хорватии Ивица Олич. Когда снято видео, неизвестно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2018 00:19
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 11:20

      хоррасмент вида

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 10 июля 2018, 11:14

      САЛА УКРАИНЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      валентин1960 10 июля 2018, 10:19

      Бразилия, Аргентина, Германия, Испания уже дома. А мы играли.. Поэтому не завидуйте, а оцените всё объективно. С приветом к нормальным украинцам!

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      Рейтинг: +11

      валентин1960 10 июля 2018, 10:15

      Спорту-ДА. Политике в спорте-НЕТ. Вида хороший футболист, но Wудак. Обгадил себя, команду и свою федерацию. Многие россияне симпатизировали хорошей сборной Хорватии. Сейчас они от неё отвернулись. Украинцы! Вы же понимаете, что Россия играла отлично на этом чемпионате. И сам чемпионат организован отлично. И понимаете, что вам это не светит ближайшие десятки лет. Пожалуйста, не завидуйте..

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > валентин1960 10 июля 2018, 10:46

      Да хохлы всегда нам завидовали и будут завидовать... слюна аж у них брызжет во все стороны...

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      Рейтинг: +3416

      AZ > Diter Bolen 10 июля 2018, 11:23

      Никто и не завидует ,а наоборот, в то время все были рады, что собрат выйграл золотой мяч... И украинцы нас поддерживали... Так было всегда... Пока у вас мозг не переклинило и не стали вы фашиками... Теперь вашу украину любят только такие же дегенераты как вида и прочее дерьмо! Украина была отличной страной с отличными людьми... А сейчас это просто Евро-американская подстилка с бандеровцами... Мне жаль адекватныхи нормальных людей которые остались там жить в этой недо-стране...

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      Рейтинг: +232

      hofman 10 июля 2018, 09:53

      Исключить Хорватию, Нашу сборную в полуфинал

      3
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      Рейтинг: +165

      JackBruce 10 июля 2018, 08:35

      Накормить /напоить/ и расстрелять! Как учил добрый дедушка Ленин.

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Diter Bolen 10 июля 2018, 10:38

      Хавальник свой закрой ущербок...

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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Diter Bolen 10 июля 2018, 10:44

      Видать ты полный ***** и отсос...в своё время кто то не дал тебе мозги и у тебя на шее пустой пинёк....

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 > Diter Bolen 10 июля 2018, 10:55

      В твоём случае я его правильно написал жополиз...хохло падла

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 июля 2018, 08:26

      Слишком много внимания этому недоумку...

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 июля 2018, 08:05

      да мля,дерьмом замазался

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 10 июля 2018, 07:00

      Похоже, публикация всех этих роликов -месть футболисту , он внёс решающий вклад в победу над Россией. Месть со стороны росийских СМИ, попытка настроить публику против Виды накануне полуфинала очень значимого для его страны. Нзнаю сколь великое значение имеют для нас слова слава Украине и квалифицируют ли их ФИФА и в мире как-нибудь.
      Симпатии-антипатии хорватов или англичан были известны давно, теперь их акцентирование-целенаправленная акция. Я бы оставил это всё без внимания. Завтра две хорошие команды будут биться за право сыграть в финале. Англия большая держава, подарившая футбол миру и она соскучилась по большим победам, Хорватия маленькая страна, на пути становления, ей успехи нужнее.
      А симпатизирую Модричу и Ракитичу и буду болеть за Хорватию..
      В нашем конфликте с Украиной много людей и народов на стороне Украины и нам надо решить плохие ли эти народы и люди или плохой наш конфликт с Украиной.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > ROMAN63new 10 июля 2018, 08:23

      На редкость вменяемый адекватный коммент не в расчёте на десятки "лайков". Респект!!!

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      Рейтинг: +222

      Леший88 > ROMAN63new 10 июля 2018, 09:15

      "В нашем конфликте с Украиной", "наш конфликт с Украиной" - лично у меня, как и у подавляющего количества здравомыслящих людей, никакого конфликта с Украиной нет, например. Поэтому никакой он не "наш".

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > ROMAN63new 10 июля 2018, 09:29

      У России конфликт с фашистами, захватившими власть в Украине, а не с Украиной, и тем более ее народом. Вида явно поддерживает эту власть, а значит и фашизм.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > Diter Bolen 10 июля 2018, 10:15

      Дизлайков не боюсь и лайками сыт не буду. Просто ношу на плечах голову, а не телевизор. Прекрасно помню как в 2007 году все были готовы в зад целовать хорватов, победивших в уже ничего не значащем для них матче на "Уэмбли" англичан. Что потом обернулось невиданным триумфом сборной России, поделившей третье-четвертое место с турками на ЧЕ. А сейчас хорваты стали фошысты??? Как же так??? https://iz.ru/news/330958 И ещё. Вида конечно долбоносик, как и ты "Дитер Болен", но он троллит и тащится от реакции россиян, потому что с жиру бесится, а ты последний хрен без сала доедаешь. Большая разница между вами.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 10 июля 2018, 06:29

      https://www.youtube.com/watch?v=eAdnFYR31K8 Э.Гарин в роли ученого-археолога из "Джентльменов удачи" ещё Виду не видел...)))

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