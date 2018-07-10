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  • В интернете появился еще один ролик с Видой. В нем он тоже говорит «Слава Украине»

В интернете появился еще один ролик с Видой. В нем он тоже говорит «Слава Украине»

10 июля 2018, 00:19
40

В интернете появилось видео с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Ролик длится полминуты, большую часть видео игрок говорит на хорватском языке, но в начале записи произносит «Слава Украине».

Ту же фразу он сказал на видео после матча 1/4 финала ЧМ против России (2:2; 4:3 по пенальти), снятом вместе с Огеном Вукоевичем. Посмотреть его можно в материале «Бомбардира». Позже Вида извинился за свои слова и заявил, что это была шутка.

ФИФА оштрафовала Вукоевича за видео со словами про Украину

В ролике, прикрепленном выше, возле Виды находится член тренерского штаба Хорватии Ивица Олич. Когда снято видео, неизвестно.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Хорватия Вида Домагой
Комментарии (40)
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mialkov
1531171769
Лицо дегенерата...
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1531172714
Да хватит мусолить...…. чувак извинился
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19element87
1531172867
Всё не успокоится, видать устал на ЧМ играть - пора домой!!!
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1531174710
Хорватская пресса и большинство хорватов его с ….смешали. Я за них...Олич,Плетикоса,Чорлука за Россию бились. И хоть неправильные...но Славяне
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geroin161
1531179539
Блин, он реально бессмертный что ли??? Я в шоке, от этого ушлепка...
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kaa-71
1531187444
Да пошел он ... (((
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19element87
1531188228
Он не Вида - он ГНИДА!!!
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ROMAN63new
1531195225
Похоже, публикация всех этих роликов -месть футболисту , он внёс решающий вклад в победу над Россией. Месть со стороны росийских СМИ, попытка настроить публику против Виды накануне полуфинала очень значимого для его страны. Нзнаю сколь великое значение имеют для нас слова слава Украине и квалифицируют ли их ФИФА и в мире как-нибудь. Симпатии-антипатии хорватов или англичан были известны давно, теперь их акцентирование-целенаправленная акция. Я бы оставил это всё без внимания. Завтра две хорошие команды будут биться за право сыграть в финале. Англия большая держава, подарившая футбол миру и она соскучилась по большим победам, Хорватия маленькая страна, на пути становления, ей успехи нужнее. А симпатизирую Модричу и Ракитичу и буду болеть за Хорватию.. В нашем конфликте с Украиной много людей и народов на стороне Украины и нам надо решить плохие ли эти народы и люди или плохой наш конфликт с Украиной.
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VIPded
1531200405
Слишком много внимания этому недоумку...
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hofman
1531205616
Исключить Хорватию, Нашу сборную в полуфинал
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