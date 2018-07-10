В интернете появился еще один ролик с Видой. В нем он тоже говорит «Слава Украине»

В интернете появилось видео с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой. Ролик длится полминуты, большую часть видео игрок говорит на хорватском языке, но в начале записи произносит «Слава Украине».

Ту же фразу он сказал на видео после матча 1/4 финала ЧМ против России (2:2; 4:3 по пенальти), снятом вместе с Огеном Вукоевичем. Посмотреть его можно в материале «Бомбардира». Позже Вида извинился за свои слова и заявил, что это была шутка.

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В ролике, прикрепленном выше, возле Виды находится член тренерского штаба Хорватии Ивица Олич. Когда снято видео, неизвестно.