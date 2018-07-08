Вида: «Кричалка «Слава Украине!»? Это шутка. Никакой политики»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видео, на котором он после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 4:3 – по пенальти) кричит «Слава Украине!».

– Вы имели в виду, что победа для Украины?

– Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел.

– Вы уверены, что все поймут, что это шутка?

– А почему они могут не понять?

– Политика, русские и украинцы не понимают друг друга.

– Я люблю русских людей. Это была просто шутка.