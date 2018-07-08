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  • Вида: «Кричалка «Слава Украине!»? Это шутка. Никакой политики»

Вида: «Кричалка «Слава Украине!»? Это шутка. Никакой политики»

8 июля 2018, 06:13
53

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видео, на котором он после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 4:3 – по пенальти) кричит «Слава Украине!».

– Вы имели в виду, что победа для Украины?

– Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел.

– Вы уверены, что все поймут, что это шутка?

– А почему они могут не понять?

– Политика, русские и украинцы не понимают друг друга.

– Я люблю русских людей. Это была просто шутка.

Источник: Sports.ru
Чемпионат мира Хорватия Вида Домагой
Комментарии (53)
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Retiremen_VMF
1531022790
Идиот, да еще и ссыкун...
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Atoniq
1531023002
Не уверен, что все оценят эту шутку!! Надеюсь, что санкции от ФИФА не заставят себя ждать!…
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pegas1276
1531027096
во провокатор, ****... и сразу дурочка включил, мудак... а ещё братья славяне, прёт одна гниль...
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Александ1982
1531027925
за такие шутки надо делать в зубах промежутки!!! дибил
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пряник929
1531028930
Слава Сербии!!! Слава Югославии!!! Клоуны...
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пряник929
1531029091
Может ФИФА дисквалифицирует сборную шутников???
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Вомбат
1531032272
Если хорват - усташ, то это не шутка. Полмиллиона убитых усташами сербов подтвердят это с того света.
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За Московский ЦСКА
1531032329
Вида - чмо. Думал болеть за хорватов против англичан. А теперь похер. Пусть англия даже их чпокнет.
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ruded
1531036159
нах эту гниду.. теперь островитяне пусть победят.
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Yev
1531037916
Я так и знал что эта гнида так отреагирует. Конечно шутка, одни шутили в 20-м веке на Волыни и Хатыне, их внуки и правнуки шутят на Донбассе. Оборжаться, только тысячи трупов.
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