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    Вида: «Кричалка «Слава Украине!»? Это шутка. Никакой политики»

    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видео, на котором он после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2; 4:3 – по пенальти) кричит «Слава Украине!».

    – Вы имели в виду, что победа для Украины?

    – Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен «Динамо» Киев, ничего другого я в виду не имел.

    – Вы уверены, что все поймут, что это шутка?

    – А почему они могут не понять?

    – Политика, русские и украинцы не понимают друг друга.

    – Я люблю русских людей. Это была просто шутка.

    Источник: Sports.ru

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    08.07.2018 06:13
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 июля 2018, 14:13

      поддерживаю тех, кто из-за таких тварей будет болеть в полуфинале за Англию!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 8 июля 2018, 13:46

      Поздно переобуваться чмырина. Лучше сейчас пакуй чемоданы и вали из страны пока ноги не переломали. Эльф вонючий.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 8 июля 2018, 12:59

      Бздит санкций от ФИФА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 июля 2018, 12:55

      После этой "шутки" очень многие российские болельщики в полуфинале будут болеть против хорватов (фактически за Англию).

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +265

      Himik007 8 июля 2018, 12:38

      Куда смотрит ФИФА? за такое надо дисколифкацию на пару-тройку матчей впоять придурок не благодарный

      5
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 8 июля 2018, 11:51

      ну наконец-то темка, где можно выразить наше женское возмущение. Вот когда он снял футболку нас с подругами аж затошнило. За такое тело надо дисквалификацию на фиг а не карточку.. И еще спортсмен, дряблый, как задница моей бабушки!!!! Прошу не возмущаться и не минусовать, ну очень обидно как он нам забил, и что вообще проиграли...надо же выпустить пар))))
      Вообще правильно что запрещен этот стриптиз на поле, большинству показывать нечего. Впрочем, тот футболист, которого я лично считаю самым красивым мужчиной на планете тоже этим раньше грешил...но там тело соответствует лицу...эх, если б еще и футбол соответствовал не было бы ему равных)))

      5
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Мария Мария 8 июля 2018, 12:00

      Ахаха)))+++Футболку снял видимо для ге йевр оукропов

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > С-Пб on-line 8 июля 2018, 12:02

      да там ни один здоровый человек не польстится, даже бабушка моя))))

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Мария Мария 8 июля 2018, 12:53

      отлично завернула++++++++++++++

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Мария Мария 8 июля 2018, 22:40

      Ахахахаха)))молодца

      0
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 8 июля 2018, 11:49

      теперь из себя будет корчить тупого!!!! за слова, если ты мужик, а не баба с хвостом, надо отвечать! если швейцарцам за "орла" влепили штраф, этого надо турнуть с турнира! жаль наши руководители слишком толерантны и побоятся предъявить.....

      4
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 8 июля 2018, 11:47

      Только в России за такое оскорбление можно выйти сухим из воды. Выдворить , суку!

      2
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      Рейтинг: +130

      Альтер 8 июля 2018, 11:28

      штраф на *** и отстранение от игр в сборной

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 8 июля 2018, 11:25

      Не удачная шутка, дай бог, что бы он не понимал что говорит...

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