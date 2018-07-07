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  • Отчисленный вратарь «Карпат»: «Я не имел намерения прославлять российский футбол»

Отчисленный вратарь «Карпат»: «Я не имел намерения прославлять российский футбол»

7 июля 2018, 14:59
19

Голкипер молодежной команды «Карпат» Михаил Готра, отчисленный из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018, объяснил свой поступок.

«Всю свою сознательную жизнь я отдал спорту, а именно любимой игре футболу, которым наполнена каждая клетка моего тела. Я был далек от политики и гражданской жизни, однако последние события раскрыли мне всю суть грязной... Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, а и ближнее зарубежье. Поэтому трезво оценивая свой поступок, я начинаю все осмысливать иначе. Я был, есть и буду искренним украинцем.

Я был и остаюсь преданным украинскому футболу и его традициям, которые начаты украинской школой футбола в далеком Советском Союзе. Так получилось, что я, как многие среди многих знаменитых голкиперов прошлого, восхищался игрой звезды советского футбола Черчесова. И наблюдая за игрой сборной России, которая выбил прогнозированного лидера Испанию, я был в восторге от Черчесова как тренера. Своими действиями хотел показать, что простой голкипер стал в эти дни надеждой всех россиян. Я не имел намерения прославлять российский футбол, хотя на данном этапе в восторге от фортуны российских футболистов, которых называли аутсайдерами, которые показывают на ЧМ-2018 непрогнозированно хорошие результаты.

По поводу реакции «Карпат» и их болельщиков. Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для болельщиков он неприемлем. Я понимаю и принимаю весь тот шквал негодования, которых исходит от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола и в этом я в восторге от них. Именно перед болельщиками хочу извиниться за свой эмоциональный поступок, поскольку каждый болельщик должен быть эмоциональным и принимать решения на эмоциях, потому что без эмоций футбол – это как ночные танцы на кладбище.

По поводу решения клуба. Считаю, что в профессиональном футболе решения должны приниматься не на эмоциях. Все СМИ прошу не беспокоить меня лишними вопросами. Мне не хочется давать комментарии по этому поводу, пока я не осмыслю все, что случилось и не раскладу все точки над «і» Все дальнейшие комментарии и договоренности о встречах прошу проводить через моего агента», – цитирует Готру Tribuna.com со ссылкой на закрытый аккаунт голкипера в инстаграме.

Источник: ua.tribuna
Чемпионат мира Испания Россия Карпаты
Комментарии (19)
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swot1205
1530965216
одно слово- Д И Б И Л Ы. как я понимаю они реально верят что выкопали черное море.;) умнички
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hevbn 28
1530966367
Если патриотизм и любовь к стране должна выражаться в ненависти к другой стране и самое главное осуждении симпатии своих же граждан к этой стране думаю это уже не патриотизм , а идиотизм. В моём понимании патриотизм это желание сделать всё что в твоих силах чтобы твоя семья , твоя улица, твой город , твоя страна жила лучше , но ни как не утверждение что твоя страна и так самая лучшая и ничего не надо делать , а другие страны тебе просто завидуют. К сожалению такие тенденции есть и у нас в стране , но хорошо, что пока что меньше чем на Украине.
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shinnik
1530966490
"Сегодня, 13:21 отправлено из приложения для iOS 0 Маячок Севастополя Ответ на комментарий пользователя Sergejs Mikhnovskyy «Не раскладу» не перевели Или посчитали, что перевели :)" --------------------------------- как грустно читать коменты в первоисточнике...
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giluxa1963
1530967020
не а что ждать от страны гопников и нациков
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exreporter
1530967900
ахах) гарантирую: молодой футболист в принципе не способен выдавать такие формулировки ) это написал агент. Чтобы спасать свою ... вопрос денежный все же.
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iBragim2102
1530969476
Сам факт что ты смотрел футбол -- это уже преступление.
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Krossmen73
1530969545
Смотришь на то что творится у соседей и в душе становится тоскливо и тошно.Национализм граничащий на грани с фашизмом исказил и вывернул наизнанку мозги огромному количеству украинских людей.Если человек,спортсмен оставаясь патриотом своей родины высказывает симпатию и уважение представителям другой страны попадает в такую ситуацию и теряет работу,то вывод один: УКРАИНА,ТЫ БОЛЬНА!!!
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matvei_72
1530972185
Переезжай в Россию и смотри, болей за кого хочешь...
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Dguffin
1530977598
фраер сдал назад. А был ли у него выбор? Видимо нет. Вот в такой прекрасной европейской стране живёт.
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OfaZavr
1530980278
ага понятно, не хочет быть изгоем у своих вот и пошел на попятную)
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