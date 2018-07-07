Отчисленный вратарь «Карпат»: «Я не имел намерения прославлять российский футбол»

Голкипер молодежной команды «Карпат» Михаил Готра, отчисленный из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018, объяснил свой поступок.

«Всю свою сознательную жизнь я отдал спорту, а именно любимой игре футболу, которым наполнена каждая клетка моего тела. Я был далек от политики и гражданской жизни, однако последние события раскрыли мне всю суть грязной... Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, а и ближнее зарубежье. Поэтому трезво оценивая свой поступок, я начинаю все осмысливать иначе. Я был, есть и буду искренним украинцем.

Я был и остаюсь преданным украинскому футболу и его традициям, которые начаты украинской школой футбола в далеком Советском Союзе. Так получилось, что я, как многие среди многих знаменитых голкиперов прошлого, восхищался игрой звезды советского футбола Черчесова. И наблюдая за игрой сборной России, которая выбил прогнозированного лидера Испанию, я был в восторге от Черчесова как тренера. Своими действиями хотел показать, что простой голкипер стал в эти дни надеждой всех россиян. Я не имел намерения прославлять российский футбол, хотя на данном этапе в восторге от фортуны российских футболистов, которых называли аутсайдерами, которые показывают на ЧМ-2018 непрогнозированно хорошие результаты.

По поводу реакции «Карпат» и их болельщиков. Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для болельщиков он неприемлем. Я понимаю и принимаю весь тот шквал негодования, которых исходит от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола и в этом я в восторге от них. Именно перед болельщиками хочу извиниться за свой эмоциональный поступок, поскольку каждый болельщик должен быть эмоциональным и принимать решения на эмоциях, потому что без эмоций футбол – это как ночные танцы на кладбище.

По поводу решения клуба. Считаю, что в профессиональном футболе решения должны приниматься не на эмоциях. Все СМИ прошу не беспокоить меня лишними вопросами. Мне не хочется давать комментарии по этому поводу, пока я не осмыслю все, что случилось и не раскладу все точки над «і» Все дальнейшие комментарии и договоренности о встречах прошу проводить через моего агента», – цитирует Готру Tribuna.com со ссылкой на закрытый аккаунт голкипера в инстаграме.