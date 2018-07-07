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    Отчисленный вратарь «Карпат»: «Я не имел намерения прославлять российский футбол»

    Голкипер молодежной команды «Карпат» Михаил Готра, отчисленный из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018, объяснил свой поступок.

    «Всю свою сознательную жизнь я отдал спорту, а именно любимой игре футболу, которым наполнена каждая клетка моего тела. Я был далек от политики и гражданской жизни, однако последние события раскрыли мне всю суть грязной... Я и не думал, что мой эмоциональный поступок станет топ-новостью, которая всколыхнет не только наше государство, а и ближнее зарубежье. Поэтому трезво оценивая свой поступок, я начинаю все осмысливать иначе. Я был, есть и буду искренним украинцем.

    Я был и остаюсь преданным украинскому футболу и его традициям, которые начаты украинской школой футбола в далеком Советском Союзе. Так получилось, что я, как многие среди многих знаменитых голкиперов прошлого, восхищался игрой звезды советского футбола Черчесова. И наблюдая за игрой сборной России, которая выбил прогнозированного лидера Испанию, я был в восторге от Черчесова как тренера. Своими действиями хотел показать, что простой голкипер стал в эти дни надеждой всех россиян. Я не имел намерения прославлять российский футбол, хотя на данном этапе в восторге от фортуны российских футболистов, которых называли аутсайдерами, которые показывают на ЧМ-2018 непрогнозированно хорошие результаты.

    По поводу реакции «Карпат» и их болельщиков. Сейчас я действительно осмыслил свой поступок и понял, что для болельщиков он неприемлем. Я понимаю и принимаю весь тот шквал негодования, которых исходит от них. Действительно, все болельщики являются преданными патриотами своего государства и украинского футбола и в этом я в восторге от них. Именно перед болельщиками хочу извиниться за свой эмоциональный поступок, поскольку каждый болельщик должен быть эмоциональным и принимать решения на эмоциях, потому что без эмоций футбол – это как ночные танцы на кладбище.

    По поводу решения клуба. Считаю, что в профессиональном футболе решения должны приниматься не на эмоциях. Все СМИ прошу не беспокоить меня лишними вопросами. Мне не хочется давать комментарии по этому поводу, пока я не осмыслю все, что случилось и не раскладу все точки над «і» Все дальнейшие комментарии и договоренности о встречах прошу проводить через моего агента», – цитирует Готру Tribuna.com со ссылкой на закрытый аккаунт голкипера в инстаграме.

    Источник: ua.tribuna

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    07.07.2018 14:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 20:49

      А что ему остается делать - замаливать грехи.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 19:48

      Да всё правильно он сделал.
      Если предполагает и связывает свою дальнейшую судьбу с украинским футболом, хошь не хошь, но будь как все.Или притворяйся быть как все.Иначе трындец.
      Кто Советский Союз помнит, тот помнит, что перед человеком с другими мыслями и взглядами неожиданно и бесповоротно закрывались все двери и на мечтах желаниях можно было вешать амбарный замок.Так вот Украина своими делами и действиями всему миру каждый день доказывает, что нынешнее руководство сделало их них Союз номер два.Только в миниатюре.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 19:17

      ага понятно, не хочет быть изгоем у своих вот и пошел на попятную)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      Dguffin 7 июля 2018, 18:33

      фраер сдал назад.

      А был ли у него выбор? Видимо нет. Вот в такой прекрасной европейской стране живёт.

      2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 7 июля 2018, 18:30

      Слава Украiне!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +309

      MrSmit 7 июля 2018, 18:09

      Зачем оправдываться? Зря...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 7 июля 2018, 17:03

      Переезжай в Россию и смотри, болей за кого хочешь...

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 июля 2018, 16:19

      Смотришь на то что творится у соседей и в душе становится тоскливо и тошно.Национализм граничащий на грани с фашизмом исказил и вывернул наизнанку мозги огромному количеству украинских людей.Если человек,спортсмен оставаясь патриотом своей родины высказывает симпатию и уважение представителям другой страны попадает в такую ситуацию и теряет работу,то вывод один: УКРАИНА,ТЫ БОЛЬНА!!!

      10
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 июля 2018, 16:17

      Сам факт что ты смотрел футбол -- это уже преступление.

      5
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 июля 2018, 15:51

      ахах) гарантирую: молодой футболист в принципе не способен выдавать такие формулировки ) это написал агент. Чтобы спасать свою ... вопрос денежный все же.

      2
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