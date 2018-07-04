Компани – о матче с Бразилией: «Это один важнейших моментов в истории для нашего поколения» 

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против Бразилии.

«Для нынешнего поколения сборной Бельгии сейчас наступает, возможно, один из важнейших моментов в истории. Мы должны использовать и задействовать все наши сильные стороны в матче против столь сильного соперника.

У них 80-процентное владение мячом, но при этом они не будут паниковать если этого владения у них не будет. Бразилия – одна из лучших футбольных команд в мире, которая обладает игроками с лучшим индивидуальным мастерством, сборная Бельгии с нетерпением ждет этого матча.

Мы прекрасно знали, что если займем первое место в группе, то нас ожидает более сложный путь к титулу. Если говорить честно, то я бы предпочел встретиться с бразильцами в финале, но что есть, то есть. Пускай этот четвертьфинальный матч будет для нас своеобразным финалом, но не последним матчем на мировом первенстве», – сказал Компани.

Матч Бразилия – Бельгия пройдет в пятницу, 6 июля.