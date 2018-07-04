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    Компани – о матче с Бразилией: «Это один важнейших моментов в истории для нашего поколения» 

    Защитник сборной Бельгии Венсан Компани поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ против Бразилии.

    «Для нынешнего поколения сборной Бельгии сейчас наступает, возможно, один из важнейших моментов в истории. Мы должны использовать и задействовать все наши сильные стороны в матче против столь сильного соперника.

    У них 80-процентное владение мячом, но при этом они не будут паниковать если этого владения у них не будет. Бразилия – одна из лучших футбольных команд в мире, которая обладает игроками с лучшим индивидуальным мастерством, сборная Бельгии с нетерпением ждет этого матча.

    Мы прекрасно знали, что если займем первое место в группе, то нас ожидает более сложный путь к титулу. Если говорить честно, то я бы предпочел встретиться с бразильцами в финале, но что есть, то есть. Пускай этот четвертьфинальный матч будет для нас своеобразным финалом, но не последним матчем на мировом первенстве», – сказал Компани.

    Матч Бразилия – Бельгия пройдет в пятницу, 6 июля.

    Источник: ТАСС

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    04.07.2018 22:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 10:00

      Матч достойный финала.

      1
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 5 июля 2018, 07:14

      Бельгии по силам пройти дальше. Удачи Бельгии!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 5 июля 2018, 00:39

      Бельгии только победа!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 4 июля 2018, 22:52

      Бельгия покажи класс!

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