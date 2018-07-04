Фалькао: «Убит горем, но горжусь тем, как мы сыграли»

Нападающий «Монако» и сборной Колумбии Радамель Фалькао гордится тем, как его команда выступила на чемпионате мира-2018 в России.

«Я убит горем, но гожусь тем, как мы сыграли на этом турнире. Горжусь командой, мы оставили всех себя на поле ради Колумбии.

Спасибо всем болельщикам за поддержку. Я горд быть колумбийцем. Близок Господь к тем, чье сердце разбито, спасает Он всех, чей дух сокрушен. Псалом 34:18», – написал Фалькао в инстаграме.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

text Публикация от text (@falcao) 3 Июл 2018 в 4:44 PDT

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