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    Орлов: «Игнашевич не по правилам держал Пике в своей штрафной. Это точно пенальти»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что судья должен был назначать пенальти в ворота сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

    В одном из моментов при подаче в штрафную площадь россиян защитник Сергей Игнашевич придержал Жерара Пике. По мнению Орлова, это было нарушение правил.

    «Конечно, сейчас все испанские комментаторы и все газеты напишут про эпизод, когда даже главный судья матча просматривал повтор. Повторы давали, и было видно, что Головин держал в своей штрафной Рамоса. Но Рамос – хитрец, он сам цеплялся. Поэтому здесь еще у меня какое-то сомнение возникало – был ли Головин виноват.

    Но вот так, как Игнашевич держал Пике, – это точно нарушение правил. Но раз нет пенальти, значит, я ошибся. Хотя телекартинка говорит о другом», – сказал Орлов в эфире своей передачи в «Вконтакте» «ГСО Live».

    Источник: «ВКонтакте»

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    02.07.2018 12:48
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 2 июля 2018, 21:37

      В каждом матче таких моментов в штрафной - пруд пруди. Не девочки играют. А галчонку пора перестать чирикать. Пой лучше о любимом Кокоше

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 июля 2018, 20:45

      Геннадий Сергеич, а вы свой гамбургер уже прожевали? От лица вашего города прошу - жуйте как следует. Мы очень беспокоимся о вашем здоровье. А сказать свое слово вы еще успеете, когда все закончится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 2 июля 2018, 20:05

      Гена,ты ещё ласты не завернул?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2018, 19:01

      Гену забыли..
      Гена вылез...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 2 июля 2018, 18:50

      на мой взгляд,нарушение было неочевидным...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 2 июля 2018, 17:51

      Сербам такой пенальти не дали против Швейцарии, так за что испанцам давать?

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 июля 2018, 17:38

      Смотрел матч как и все! При повторах сразу было видно когда Дзюба пробил головой и мяч который летел в створ ворот пенальти был.Сразу даже не обсуждалось. При просмотре эпизода борьбы в нашей штрафной -ничего не было , да была борьба, хватали друг,друга за футболки-но ребята, сейчас все так играют, откровенного захвата не было!
      И Это я повторился бы даже, если болел как заинтересованное лицо!!

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 16:51

      За такие слова надо наградить Геннадия золотым судейским свистком.

      4
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 2 июля 2018, 16:27

      Ты еще жива моя старушка?
      PS Орлов закрой свою пасть,а то кишками несет...
      И не порть лю дям Праздник!

      4
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 июля 2018, 16:23

      Не пори чушь , старый маразматик .......

      2
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