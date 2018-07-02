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  • Орлов: «Игнашевич не по правилам держал Пике в своей штрафной. Это точно пенальти»

Орлов: «Игнашевич не по правилам держал Пике в своей штрафной. Это точно пенальти»

2 июля 2018, 12:48
68

Комментатор Геннадий Орлов считает, что судья должен был назначать пенальти в ворота сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

В одном из моментов при подаче в штрафную площадь россиян защитник Сергей Игнашевич придержал Жерара Пике. По мнению Орлова, это было нарушение правил.

«Конечно, сейчас все испанские комментаторы и все газеты напишут про эпизод, когда даже главный судья матча просматривал повтор. Повторы давали, и было видно, что Головин держал в своей штрафной Рамоса. Но Рамос – хитрец, он сам цеплялся. Поэтому здесь еще у меня какое-то сомнение возникало – был ли Головин виноват.

Но вот так, как Игнашевич держал Пике, – это точно нарушение правил. Но раз нет пенальти, значит, я ошибся. Хотя телекартинка говорит о другом», – сказал Орлов в эфире своей передачи в «Вконтакте» «ГСО Live».

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Россия Испания Игнашевич Сергей Пике Жерар Орлов Геннадий
Комментарии (68)
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Дон_Карлеоне
1530528384
Гена, ты не по правилам держишь рабочее место. Это точно увольнение
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portero
1530529778
зачем ? всё сыграно и забыто
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Сержтир
1530533539
Умом Орлова не понять,несёт он хрень ни дать ни взять.
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FCZenit is Ivanovo
1530533731
Слушай Орлов да не пошел ты на 3 буквы уже, уже задолбать людям праздник портить. Люди все празднуют, а ты все ноешь!
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ljrljr0505
1530533771
хрень полная. Просмотр был и судьи!!!!! ничего не увидели. А ты увидел?
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KalterJax
1530533919
Я 10 раз повтор смотрел! и видел только то, что все друг друга хватали! как обычно это и происходит в штрафной при стандарте! и ставить за это пенальти, когда конец матча в плей-офф чемпионата мира как минимум безответственно! Так что судья правильно поступил что не назначил! чтобы ставить пенальти на таких этапах турнира, нужны везкие 100 процентные основания! как например попадание мяча в руку у пике
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Чермындыр
1530534969
Если бы это был не Игнаш, а к примеру Мевля, или еще какой другой условный игрок Зенита, Геша пел бы соловьем о том, как Пике симулировал падение.
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Мары
1530535762
На переднем плане Игнашевич держал испанца, а на зааднем испанец укладывал Кутепова.Может учитывая, что было обоюдное нарушение правил, судья и не свистнул.Хотя я уверен, что будь Игнашевич из Зенита, Орлова поразила бы старческая амнезия, а на уста был бы наложен обет молчания.
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Smekaev
1530543085
Сербам такой пенальти не дали против Швейцарии, так за что испанцам давать?
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SPACE TRUCKIN
1530546615
на мой взгляд,нарушение было неочевидным...
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