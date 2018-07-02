Орлов: «Игнашевич не по правилам держал Пике в своей штрафной. Это точно пенальти»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что судья должен был назначать пенальти в ворота сборной России в матче 1/8 финала ЧМ-2018 с Испанией (1:1, 4:3 по пенальти).

В одном из моментов при подаче в штрафную площадь россиян защитник Сергей Игнашевич придержал Жерара Пике. По мнению Орлова, это было нарушение правил.

«Конечно, сейчас все испанские комментаторы и все газеты напишут про эпизод, когда даже главный судья матча просматривал повтор. Повторы давали, и было видно, что Головин держал в своей штрафной Рамоса. Но Рамос – хитрец, он сам цеплялся. Поэтому здесь еще у меня какое-то сомнение возникало – был ли Головин виноват.

Но вот так, как Игнашевич держал Пике, – это точно нарушение правил. Но раз нет пенальти, значит, я ошибся. Хотя телекартинка говорит о другом», – сказал Орлов в эфире своей передачи в «Вконтакте» «ГСО Live».